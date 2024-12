Nuovo bando per i lavori dello studentato diffuso a Varese: offerte entro il 31 gennaio

Il Comune di Varese ha pubblicato online il nuovo bando per l’affidamento dei lavori del quarto lotto dello Studentato di Biumo, l’intervento di social housing che si sta portando avanti anche grazie alle risorse del PNRR.

Il valore di questo bando di gara è di oltre 3 milioni.

L’intero intervento di realizzazione dello studentato invece sarà di oltre 12 milioni, in parte coperti con le risorse europee. Il termine per presentare le offerte è per le ore 12.00 del 31 gennaio 2025 e tutte le informazioni del bando sono sul sito del Comune di Varese.

