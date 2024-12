Palloncini in cielo per l’ultimo saluto a Davide Semprevivo: “Sarai il miglior allenatore del Paradiso”

Si è svolto oggi, lunedì 16 dicembre, alla chiesa di San Giulio di Cassano Magnago il funerale di Davide Semprevivo, il 29enne allenatore di calcio della squadra juniores del Lonate Ceppino morto nella serata di venerdì 13 dicembre dopo aver accusato un malore al campo di Cairate.

In occasione dell’ultimo saluto i suoi ragazzi Lonate Ceppino gli hanno indirizzato una toccante lettera per ringraziarlo e per ricordarlo.

La domanda è sempre la solita,

Perché a 29 anni?

Perché Signore prendi quello piu’ bravo, quello più pacifico e buono di cuore?

Forse perché lassù hai bisogno di un allenatore di calcio come Davide, capace, intelligente e preparato.

Così facendo però l’hai tolto agli occhi dei suoi familiari, di suo padre, di sua madre e di suo fratello, l’hai tolto ai nostri occhi, agli occhi di dirigenti, accompagnatori e preparatori dell’ F.C. Lonate Ceppino, a quelli di mister Natale, fianco a fianco a Davide negli ultimi 4 mesi, e infine l’hai tolto, venerdì scorso, agli occhi tristi e impauriti dei tuoi ragazzi che hanno assistito inermi agli ultimi istanti della tua giovane vita.

Sì, i tuoi ragazzi, così ci chiamavi.

Lascerai, anzi hai già lasciato in noi un vuoto incolmabile, una voragine dentro e fuori dallo spogliatoio, sempre positivo e pronto a darci consigli.

Ti ricorderemo per la tua felicità nell’esultare ad ogni nostra rete, per il tuo modo di spronarci a dare sempre il massimo.

Ora non sarà più lo stesso, ma sappi che faremo di tutto per onorare il tuo addio, il tuo arrivederci.

Ci impegneremo negli allenamenti, nella partita cercando di mettere in pratica i tuoi insegnamenti e quelli di mister Natale di questi 4 mesi.

Un curioso aneddoto, il tuo soprannome, DIGRE.

Agli allenamenti dovendo fare la partitella finale ci mancava sempre il secondo portiere.

Porta grande Mattia e porta piccola Tu,Davide.

Ad ogni parata o intervento spettacolare, tifando tu Juventus, i ragazzi ti hanno cominciato a chiamare Di Gregorio come il portiere della Juventus, e da lì il diminutivo DIGRE,

Da quel momento sei rimasto e rimarrai per tutti noi mister DIGRE.

Termino con le parole dello striscione che ti hanno dedicato i ragazzi.

NON ESISTE ADDIO PER NOI!

OVUNQUE TU SIA, SARAI PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI.

CIAO DIGRE, I TUOI RAGAZZI

Siamo sicuri che sarai il miglior allenatore del Paradiso.

RIPOSA IN PACE

BUONA ULTIMA PARTITA.

CIAO DAVIDE.