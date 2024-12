Parcheggia per una passeggiata al Parco Zanzi, torna e trova i vetri dell’auto in frantumi

Angela, affezionata lettrice e frequentatrice del gruppo Oggi nel Varesotto, è stata vittima di un furto tentato in pieno giorno alla Schiranna, sulle rive del Lago di Varese. La donna si era recata al Parco Zanzi per scattare alcune fotografie, ma al ritorno l’amara sorpresa: i vetri della sua auto erano stati spaccati.

“Mi hanno spaccato il vetro dell’auto… vetri ovunque!”, ha raccontato Angela in un post sfogandosi con amarezza. “Probabilmente è scattato l’allarme e sono fuggiti”, ha ipotizzato, raccontando le difficoltà nel poter rientrare a casa con l’auto danneggiata. Angela ha dovuto cavarsela da sola: “Ho dovuto fare venire mio figlio dall’ufficio per aiutarmi a togliere i vetri e tornare a casa”.

La donna, visibilmente scossa, ha descritto il disagio e la spesa imprevista per la riparazione: “Senza finestrino, con il freddo che fa, sono dovuta andare ad un autolavaggio per aspirare tutti i vetri”. La sua frustrazione è palpabile, soprattutto alla luce di un precedente episodio familiare: “Domenica hanno svaligiato la casa di mio figlio ed ora la mia auto… Non se ne può più, non siamo più sicuri da nessuna parte!”

Un episodio di vandalismo che si somma ad altri avvenuti in passato, proprio al parcheggio della Schiranna.