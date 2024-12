Pareggio ricco di gol in amichevole tra Castellanzese e Saronno

Non sono mancati i gol nel test di domenica 29 dicembre tra Castellanzese e Saronno. A Castellanza i neroverdi padroni di casa hanno ospitato gli amaretti guidati da Fiorenzo Roncari, grande ex della gara. E proprio i saronnesi – che militano in Eccellenza – hanno saputo mettere in difficoltà i padroni di casa, di una categoria superiore.

Nel finale di primo tempo Locati è andato a segno due volte in tre minuti facendo così andare le squadre alla pausa con il Saronno avanti 2-0. A inizio ripresa i ragazzi di Roncari hanno trovato la terza rete con Sironi, su rigore. Poi però la forza della Castellanzese si è fatta sentire negli ultimi minuti. Un penalty realizzato da Colombo ha aperto la rimonta che si è conclusa con la rete di Fall per il 3-2 e il definitivo punto del pareggio è stato messo a segno da Boix.

La Castellanzese ora scenderà in campo domenica 5 gennaio (ore 14.30) al “Provasi” di Castellanza ospitando la capolista Ospitaletto. Per il Saronno invece ci sarà una settimana in più di pausa con la ripresa del campionato prevista per domenica 12 gennaio e che vedrà gli amaretti impegnati nella trasferta di Ispra.

TABELLINO

CASTELLANZESE – SARONNO 3–3 (0-2)

RETI: 42′ pt Locati (S), 44′ pt Locati (S), 3′ st rig. Sironi (S), 34′ st rig. Colombo (C), 38′ st Fall (C), 42′ st Boix Garcia (C)

CASTELLANZESE (3-5-2): Salina; Beretta, Robbiati (1′ st Bernardi), Rusconi; Zulli, Lacchini (1′ st Castelletto), Fall, Amato (1′ st Ildefonsi), Boccadamo (1′ st Rodolfo Masera); Padovan (1′ st Boix Garcia), Serra (1′ st Colombo). A disposizione: Poli, Scodellaro, Gritti, Chessa, Di Coste. Allenatore: Corrado Cotta

SARONNO (4-4-2): Todesco; Alletto, Ortolani, Fasoli (30′ st Villani), Ruschena (1′ st Brenicci); Mazzone (1′ st Ciceri), Vaglio (38′ st Bozzolan), Pedrocchi, Ferrari (19′ st Luraghi); Locati, Sironi (28′ st Chiarini). A disposizione: Mammetti. Allenatore: Fiorenzo Roncari

ARBITRO: Giovanni Bardaglio di Como

AMMONITI: 18′ st Boix Garcia (C)

RECUPERO: 0′ + 0′