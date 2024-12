Patteggia un anno la donna che ha aggredito l’infermiera in Pronto Soccorso a Busto Arsizio

Ha tre figli e ne aspetta un quarto la donna che questa notte è stata arrestata per i disordini avvenuti nella notte tra sabato e domenica in Pronto Soccorso a Busto Arsizio dei quali è stata protagonista. Oltre a lei sono stati identificati e denunciati altri due uomini: il fidanzato e un terzo soggetto sopraggiunto in un secondo momento in Pronto Soccorso.

«Avevo paura di perdere il bambino» – ha detto questa mattina davanti al giudice Francesca Roncarolo durante il processo per direttissima che si è svolto in tribunale a Busto Arsizio. La lite era scoppiata prima con il compagno e poi con gli agenti del Commissariato di Polizia Busto Arsizio, subito allertati. La donna, che risultava essere alterata probabilmente da sostanze stupefacenti, ha anche danneggiato gli arredi.

Per sottoporla alla visita è stato necessario ammanettarla alla sedia a rotelle ma anche all’interno dell’ambulatorio dove è stata visitata è stata protagonista di un episodio di violenza, scagliando una testata all’infermiera che era china su di lei.

Questa mattina l’autrice dell’aggressione si è scusata e ha patteggiato una pena di un anno che sconterà in regime di arresti domiciliari. Vista la sua particolare situazione le è stato concesso di lasciare il carcere e iniziare la detenzione domiciliare da subito.