Pedalata natalizia per Ciclovarese

Con la manifestazione voluta dal team Funtos Bike ad Arona si è conclusa la lunga stagione organizzativa dell’anno 2024 di Ciclovarese.

All’evento natalizio proposto in località San Carlone, in occasione dei 440 dalla morte di San Carlo Borromeo, hanno aderito un buon numero di pedalatori per il raduno che, così come gli altri eventi, ha una finalità benefica.

Per il settore cicloturistico le iniziative riprenderanno subito dopo le feste con la Pedalata della Befana il 6 gennaio a Gavirate e sempre ad inizio gennaio inizieranno le iscrizioni per la Pedalata e Gravel di San Valentino che si terrà a Gavirate domenica 23 febbraio.