Pediatrie della provincia di Varese in versione natalizia grazie al Ponte del Sorriso

La fondazione il Ponte del Sorriso ha portato la magia del Natale in ogni reparto pediatrico della provincia di Varese, facendo partecipare attivamente i bambini nell’allestimento delle decorazioni natalizie.

Emily, 10 anni, è stata ricoverata in questi giorni. Quando la dottoressa le ha detto che avrebbe passato qualche tempo in ospedale Emily ci è rimasta molto male, perché dopo la lunga attesa in pronto soccorso sperava tanto di poter tornare a casa. Però la malinconia se n’è andata presto, perché è stata subito coinvolta nei preparativi degli addobbi natalizi!

Mente era seduta al tavolo in sala giochi a riempire i fiori di brillantini dorati, ha detto alla sua compagna di stanza: “Pensavo fosse più noioso stare in ospedale… È brutto avere qualche problema fisico, però almeno ci stiamo divertendo!”.

Rendere serena l’esperienza di malattia di un bambino, è la mission che Il Ponte del Sorriso porta avanti ogni giorno, oltre che donare apparecchiature pediatriche per garantire le migliori cure.

In tutti i reparti gli alberi di Natale si sono trasformati in un simpatico topolino, si sono riempiti di tanta fantasia con bamboline, cuoricini, elfi, fiocchi, tantissime lucine, persino di palline con il nome dei bimbi ricoverati ed è stata costruita una una casa di Babbo Natale. E l’atmosfera, nonostante le terapie, le medicine, gli interventi chirurgici, è diventata magica.

Educatrici e volontari de Il Ponte del Sorriso propongono tutti i giorni laboratori creativi a tema natalizio per non far sentire ai bambini la nostalgia di casa.

Così Leonardo, alla notizia delle dimissioni, “Che bello, sei contento di andare a casa?”, domanda di una volontaria, ha risposto con un secco “No”