Piazza di Crugnola, iniziative culturali e canale Whatsapp: i progetti dell’amministrazione Tamborini per Mornago

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della maggioranza e della giunta di Mornago, che fa il punto sui diversi progetti che si stanno portando avanti e che si prevedono per il 2025

La campagna elettorale dello scorso Giungo per qualcuno non è ancora terminata oppure gli stessi non si sono accorti che la popolazione ha marcatamente indirizzato la propria scelta verso la riconferma di Viviamo Mornago per altri cinque anni alla guida del Comune di Mornago.

La maggioranza consigliare tira le somme dei primi sei mesi del nuovo mandato, il terzo consecutivo dal 2014.

«Non abbiamo intenzione di ritrattare quanto promesso agli elettori, non è nel nostro stile – afferma il Sindaco TAMBORINI DAVIDE – e lo abbiamo ben dimostrato nei primi 10 anni di mandato». Dalle opere pubbliche, agli interventi sulle scuole, nell’ambito sociale, al sostegno del mondo del volontariato, passando per il rafforzamento della cultura fino all’aiuto per chi è in difficoltà. «Partendo dall’aspetto più evidente, i lavori pubblici, – ribadisce il Sindaco Tamborini Davide- la volontà concreta nel cantierare l’interventi sulla Piazza di Crugnola, dove al netto di alcune problematicità gestionali da parte dell’ufficio tecnico che hanno portato il dilatarsi dei tempi, nel 2025 si partirà con la realizzazione dell’intervento così come deliberato dalla giunta comunale. Le considerazioni o meglio le proposte costruttive sono ben accette, le polemiche e le provocazioni per accendere i riflettori sui palcoscenici della ribalta lasciamoli ai vari festival televisivi o talent show che vanno tanto di moda».

Saranno completate le opere del centro sportivo a totale carico dell’operatore commerciale che ha appena realizzato le opere primarie (rotonda sulla SP17 e nuovo parcheggio pubblico) con la realizzazione di un campo da calcio a 7 in erba sintetica con all’interno 2 campi da calcetto e 2 campi da tennis, 1 campo da tennis in terra rossa, 1 campo polivalente tennis/volley e infrastruttura spogliatoi completa. Sarà realizzato con oneri a carico di un privato il marciapiede di collegamento tra la palestra di via Verdi e l’abitato di Crugnola Verrà realizzata una riqualificazione massiva delle asfaltature nella prossima primavera nonché la sistemazione di alcune opere in pietra negli abitati di Montonate, Vinago e Mornago. Si potenzierà impianto di video sorveglianza sul territorio con il monitoraggio e copertura di tutte le strade di accesso dai comuni limitrofi attraverso il posizionamento di nuovi varchi e grazie ad un nuovo sistema di gestione più performante e collegato con le forze dell’ordine del territorio.

«Dal lato servizi sociali – dichiara l’assessore BIGARELLA MAURIZIO – continueremo nella progettualità di Benessere in comune legata ai ragazzi tra i 7 e 13 anni, accenderemo l’attenzione sulle azioni legate all’invecchiamento attivo dove siamo capofila di una progettualità provinciale in collaborazione con ATS Insubria ed alcuni enti del terso settore. Continueremo a supportare economicamente le associazioni di volontariato del terrtiorio, la parrocchia e le scuole del territorio dove abbiamo incrementato le risorse finanziarie a loro dedicate».

«Sul tema cultura – aggiunge l’assessore GIOVANNA BEA – abbiamo già finanziato diversi incontri con esperti del settore sia per ragazzi che per gli adulti, calendarizzando già per il prossimo anno concerti ed intrattenimenti per grandi e piccini in collaborazione con la parrocchia e le realità associative del territorio».

«Saranno istallate nuove bacheche elettroniche – sottolinea l’assessore SIMONA ROMANO – su tutto il territorio del comune per una comunicazione più efficace e si penserà di costituire un canale WhatsApp per un’informazione dedicata».

«Procederemo con il riordino del personale – ribadisce l’assessore MASSIMILIANO GUSELLA – nei servizi attualmente deficitari attraverso l’adozione di tutte le azioni possibili ed attuabili rispetto alle disposizioni di legge e rispetto a quanto la manovra finanziari ci permetterà di agire». In sostanza la concretezza che ha sempre contraddistinto Viviamo Mornago non è svanita ma rinvigorita e irrobustita.

«Abbiamo già impostato il lavoro per il prossimo anno, dove ci aspettano grandi sfide e grani opportunità da cogliere. Saremo sempre disponibili al dialogo costruttivo, fattivo, concreto e costruttivo con chiunque voglia farlo – ribadisce il sindaco TAMBORINI DAVIDE – che si tratti di semplici cittadini, associazioni, enti territoriali, imprese e anche minoranza consigliare, ammesso che quest’ultima voglia concretamente incidere sul futuro del Comune di Mornago o voglia solo limitarsi a fare squallida campagna elettorale»