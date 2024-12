Poker targato Varese al Monza Rally Show. Crugnola punta altissimo

C’è anche una bella rappresentanza di piloti e navigatori varesotti nel Monza Rally Show iniziato quest’oggi – venerdì 6 dicembre – e in programma sino a domenica 8 all’Autodromo Nazionale come tradizionale conclusione della stagione sportiva. A guidare la pattuglia dei Sette Laghi c’è il campione d’Italia Andrea Crugnola che oltre alla gara principale sarà impegnato nel Master Show, il torneo fatto di duelli “uno contro uno” che coinvolgerà anche alcuni tra i più grandi protagonisti del Mondiale. Da Neuville a Ogier, da Latvala a Sordo.

Il campione di Calcinate del Pesce ritrova la fidatissima Citroen C3 Rally2 con cui ha vinto il tricolore e farà affidamento sulle note di Andrea Sassi, il navigatore che lo accompagna spesso al di fuori delle gare del CIAR e che svolge per Crugnola i compiti di ricognitore. A Monza il pilota varesino ha spesso dato spettacolo, vinto nel 2019 e conquistato anche un punto nel WRC assoluto nel 2021 quando la gara lombarda venne promossa (per via del covid) gara di chiusura del Mondiale. Quell’anno Crugnola vinse la WRC3 ma conquistò anche la 10a posizione overall, subito alle spalle delle vetture della classe regina.

Contro di lui ci saranno diversi piloti stranieri di levatura internazionale a partire dal neocampione iridato di WRC2, il finlandese Sami Pajari (Toyota Yaris), il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20), il russo-bulgaro Nikolay Gryazin e l’italo-sloveno Bostjan Abvelj (Skoda Fabia). Nelle due prove speciali disputate al venerdì Crugnola ha già piazzato una doppietta e quindi, alla ripartenza di sabato, sarà al comando con 9″4 su Avbelj, con 10″0 su Alessandro Perico, 10″4 su Pajari e 11″0 su Luca Tosini.

Come detto però, i tifosi varesini palpitano anche per altri protagonisti del nostro territorio. L’eterno Mauro Miele gareggia con Luca Beltrame sulla Skoda Fabia di famiglia (DreamOne Racing, numero 11) e sulla vettura ceca ci sono anche Luca Potente con Pietro D’Agostino (#37) e Giuseppe Freguglia con Alessandro Ripoli (#22), questa volta nel ruolo di navigatore. Tra gli altri concorrenti spiccano i nomi del pluri-iridato del motocross Toni Cairoli (Skoda) e dell’ex campione di ciclismo Vincenzo Nibali (Toyota) all’esordio in un rally.