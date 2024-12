Prosegue l’attivazione delle colonnine di ricarica a Busto Arsizio. Attivate 8 su 11

Prosegue il lavoro per completare la rete di ricarica per veicoli elettrici a Busto Arsizio. Delle 11 infrastrutture installate complessivamente, per un totale di 22 punti di ricarica, ne sono disponibili al momento 8 con gli ultimi interventi. Ogni colonnina consente la ricarica di due vetture contemporaneamente.

Da qualche giorno i possessori di veicoli elettrici hanno la possibilità di ricaricare il proprio mezzo in altre 2 stazioni – in via Galileo Galilei e in via Fratelli Cairoli – di A2A che, attraverso la controllata A2A E-Mobility, sta sviluppando e gestisce una rete di infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico su tutto il territorio nazionale.

Salgono così a 8 le infrastrutture del Gruppo operative in città, essendo già attivi i punti di ricarica posizionati in via Canton Santo, in via Machiavelli e, con doppia stazione, in via XI Settembre e in via Volturno.

A seguire verranno attivate nelle prossime settimane altre due infrastrutture installate in viale Cadorna e in via Bellini.

A completamento, A2A metterà così a disposizione complessivamente 11 infrastrutture, per un totale di 22 punti di ricarica (ogni infrastruttura consente la ricarica di due vetture contemporaneamente): 6 sono di tipo “Quick” (in corrente alternata da 22 kW), 5 di tipo “Fast” o “Fast+” (in corrente continua, fino a 100 kW). L’energia utilizzata è certificata 100% green. La ricarica è possibile, per tutti i tipi di auto elettriche e ibride plug-in, tramite il proprio cavo certificato oppure tramite il cavo in dotazione all’infrastruttura di ricarica.

E’ possibile rifornirsi 7 giorni su 7, 24 ore su 24 utilizzando sia l’App A2A E-Moving o le App di tutti i principali operatori di mobilità, sia una tessera RFID, appoggiandola nel riquadro indicato sulla colonnina. L’App A2A E-Moving consente di avere a disposizione numerose informazioni relative alle infrastrutture di ricarica presenti sul territorio, ai piani tariffari, ai pagamenti, ecc., oltre a garantire informazioni e, se necessario, assistenza (nell’apposita sezione Supporto del menù o chiamando gratuitamente il numero verde +800 035151).

Un servizio utile, previsto nell’ambito del Contratto per la gestione dell’illuminazione pubblica sottoscritto con A2A Illuminazione Pubblica, che l’Amministrazione comunale mette a disposizione degli automobilisti. Un servizio importante per favorire la diffusione di una mobilità green, che può migliorare la qualità dell’ambiente urbano, nell’ambito di un più ampio progetto di promozione della mobilità sostenibile in città.