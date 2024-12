Protesta di un gruppo di studenti fuori dall’Itet Daverio Casula di Varese per il freddo nelle aule

Un gruppo di studenti dell’Itet Daverio Casula di Varese ha protestato questa mattina fuori dai cancelli a causa del riscaldamento mal funzionante.

La manifestazione è stata fatta dal Blocco Studentesco con un picchetto: «È inaccettabile – inizia la nota del movimento – che alle porte dell’inverno non vengano neppure accesi i riscaldamenti nelle aule. In alcune di queste il riscaldamento manca da tempo e nulla è stato fatto nonostante le ripetute segnalazioni dei rappresentanti d’istituto. La Provincia fa orecchie da mercante di fronte alle rimostranze degli studenti. Questo, nonostante problemi del genere non siano una novità, in questa scuola come in altri istituti della provincia. A ciò si aggiungono problemi come l’inagibilità di intere aree dell’istituto, come l’aula magna e molti dei bagni della scuola, in cui mancano le porte, gli erogatori di sapone e persino la carta igienica, oltre a diversi sanitari completamente distrutti e mai riparati».

La scuola minimizza i disagi: la caldaia effettivamente era in blocco ieri mattina, lunedì 9 dicembre, ma i tecnici sono intervenuti per farla ripartire. Alle 8.30 il riscaldamento ha ripreso a funzionare regolarmente e non si sono più avuti problemi».