Quasi 30 milioni di euro per il futuro dell’Ospedale di Saronno: ecco progetti e interventi

Sono stati presentati oggi pomeriggio nel corso di un incontro con la stampa i lavori di riqualificazione già avviati e i progetti che verranno avviati nei prossimi mesi in alcuni dei principali padiglioni dell’Ospedale di Saronno. Con l’occasione è stato presentato anche il nuovo acceleratore lineare della radioterapia, un’apparecchiatura molto avanzata che permette un significativo salto di qualità nelle cure oncologiche.

Presenti all’incontro la Direzione strategica di Asst Valle Olona, il presidente della IX Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia Emanuele Monti e il sindaco di Saronno Augusto Airoldi.

«L’ospedale di Saronno rappresenta un presidio fondamentale per la città e la sua popolazione – ha detto Monti – Regione Lombardia conferma il proprio impegno per la salvaguardia, la sicurezza e il potenziamento del presidio ospedaliero con un piano di interventi da oltre 27 milioni di euro. Un investimento significativo volto a modernizzare le infrastrutture, aumentare la capacità assistenziale, migliorare la sicurezza antincendio e dotare l’ospedale di tecnologie all’avanguardia. Questo investimento dimostra il nostro impegno per la difesa, il rafforzamento e la crescita dell’ospedale di saronno. Grazie a Regione Lombardia, che ha saputo utilizzare sia fondi di carattere regionale che fondi nazionali legati al Pnrr, possiamo garantire tecnologie innovative, infrastrutture moderne e sicurezza per pazienti e operatori sanitari. Un ringraziamento particolare va alla Direzione strategica dell’ospedale, che ha guidato la realizzazione di questi progetti rispettando i tempi fondamentali per l’ottenimento dei fondi, in particolare quelli legati al Pnrr».

Ecco i progetti in corso di realizzazione o che inizieranno a breve:

Padiglioni Rosso e Marrone

I lavori, già avviati, comprendono la realizzazione di posti letto per terapia semintensiva e l’ampliamento del Pronto Soccorso. L’intervento, del valore di 10 milioni e 500 mila euro, è finanziato con i fondi messi a disposizione dal Decreto legge 34/2020, che prevedeva misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid.

Verrà inoltre installata una nuova Tac per la diagnostica avanzata e strumentazione per blocco operatorio (donazioni della Fondazione Saronno Salute) per una spesa di 750mila euro.

Adeguamenti antincendio

Si stanno concludendo i lavori per il nuovo impianto idrico di estinzione incendi centrale per rampe di emergenza con bombole di gas medicinali e altre opere di messa in sicurezza. L’importo dei lavori è di un milione e 200mila euro.

Padiglione Verde

E’ in consegna la progettazione esecutiva per l’intervento sul settimo piano del padiglione Verde, che prevede l’adeguamento per nuove degenze e dell’ ottavo piano per la creazione di sale operatorie. Importo dei lavoro 7 milioni e 470mila euro.

Sempre nel Padiglione Verde sono in corso i lavori di adeguamento antincendio del 1° e 5° piano, grazie ad un finanziamento regionale per la messa in sicurezza per un importo di circa 3 milioni e mezzo di euro. Inoltre Padiglione Verde è in programma l’installazione di apparecchiature innovative presso la Medicina Nucleare grazie a fondi Pnrr e contributi regionali per un importo complessivo un milione e 200mila euro 1.200.000 (apparecchiature e lavori).

Padiglione Azzurro

Il nuovo nuovo acceleratore lineare e nuove apparecchiature per la diagnostica oncologica prevedono un investimento 2 milioni e 200mila euro (apparecchiature e lavori). L’associazione Saronno Point ha inoltre donato un ecografo portatile Wireless del valore di 4mila euro.

«L’intero piano di interventi rappresenta un passo fondamentale per il futuro del presidio ospedaliero di Saronno – ha concluso Monti – Le opere previste includono la riorganizzazione degli spazi, l’ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento della sicurezza e l’introduzione di nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche. Con questi 27,5 milioni di euro di investimenti, Regione Lombardia rafforza il proprio sostegno verso una sanità pubblica efficiente e moderna, rispondendo alle esigenze della comunità e potenziando un ospedale che rimane un punto di riferimento strategico per l’intero territorio».