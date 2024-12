Reggio Emilia è d’acciaio a rimbalzo. Mandole: “Serve un buon lavoro sotto i tabelloni”

«Ok la vittoria con Milano, ma non basta: non siamo ancora nella posizione di classifica che vorremmo». Coach Herman Mandole spiega così la situazione in casa Openjobmetis, con una frase che riassume anche il pensiero di gran parte dei tifosi biancorossi i quali, dopo lo “scalpo” ai danni dell’Olimpia, sperano di vedere vincere la propria squadra anche in trasferta.

Peccato che l’avversaria di turno – si gioca domenica 22 dicembre dalle 19 – sia una delle avversarie più complicate da affrontare in questo momento, una delle più in forma. La Unahotels Reggio Emilia è infatti imbattuta in campionato da un mese e mezzo: ultimo stop il 5 novembre a Pistoia e poi percorso netto. Un calendario non insormontabile ma allo stesso tempo una grande prova di concentrazione e concretezza.

Inoltre la formazione assemblata dall’ex di turno Claudio Coldebella ha una caratteristica che potrebbe creare ulteriori problemi a questa Varese: è infatti la migliore a rimbalzo (con 40,4 a partita) ed è la seconda sia in quelli difensivi sia in quelli d’attacco. Non la situazione più facile per la OJM che, pur migliorando dall’arrivo di Alex Tyus, resta ancora a centro-gruppo (11a nei totali) in questa graduatoria specifica.

Ed è questo il tema principale affrontato da Mandole a due giorni dal match, valido per la 12a di LBA. «Contro una squadra fortissima qual è Reggio Emilia, e lo dice la classifica, dovremo fare ancora una volta un buon lavoro a rimbalzo difensivo. Nelle ultime partite lo abbiamo fatto bene e dobbiamo confermare questa cosa: loro hanno tre lunghi di ottimo livello fisico cui si aggiungono Cheatam e Grant ma mi sembra che siamo riusciti a fare il nostro lavoro sia con Bologna sia con Milano. Dipende da noi al di là dell’avversaria: se non riusciamo a fare il nostro gioco diventa difficile contro chiunque». Sottocanestro infatti coach Priftis può avvalersi dell’ex stella NBA Faried (appena arrivato), di Faye e di Gombauld.

A proposito di lunghi, l’allenamento del venerdì ha messo in luce un Kao Akobundu-Ehiogu in forma smagliante: starà il campo (la partita vera) a dire se il pivot nato a Lagos potrà essere un fattore anche al PalaBigi dopo che con Milano, nel finale di partita, ha messo a segno alcune giocate determinanti. Ora il minutaggio è diviso equamente tra lui e Tyus e, forse, la presenza del veterano può accrescere il rendimento del 25enne ex Tubinga.

«Ho fiducia in entrambi: sono due giocatori completamente diversi ma ricordiamoci una cosa. Kao a oggi ha giocato poco più di 20 partite da professionista, per di più in una squadra che a inizio stagione era stata pensata in modo diverso e mi sembra che quando abbiamo cambiato uomini e modo di giocare lui ha un po’ sofferto in difesa e sotto il profilo dell’esperienza. Però entro fine anno vedremo un giocatore completamente diverso e più maturo grazie al lavoro che il nostro staff sta svolgendo con lui».

DIRETTAVN – La diretta della partita è già online: all’interno notizie e curiosità. Potete accedere CLICCANDO QUI.