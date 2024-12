Pallacanestro Varese, sparisce il marchio del Pelligra Group

Le fotografie che aprono questo articolo sono riferite alle ultime due partite casalinghe giocate dalla Openjobmetis: in quella a sinistra Alex Tyus va a segno contro Venezia, in quella a destra Matteo Librizzi festeggia la vittoria nel derby su Milano. Al di là del giocatore protagonista nell’immagine, spicca il fatto che le due magliette siano differenti.

Nel match contro l’Olimpia infatti è stata utilizzata una divisa senza il marchio Pelligra, il gruppo australiano che per molto tempo è stato vicino a entrare nella compagine societaria biancorossa e che avrebbe dovuto sponsorizzare la squadra per tre stagioni. Sfumata la prima ipotesi un anno fa, era rimasta in vigore la sponsorizzazione da 150mila euro attivata nella passata stagione sportiva.

Soldi che sarebbero dovuti arrivare – contratti alla mano – anche all’inizio del campionato in corso ma che non sono mai giunti sul conto corrente biancorosso. La società del presidente Bulgheroni ha quindi provveduto, nei giorni scorsi, a togliere ogni riferimento “agli australiani” il cui marchio è sparito sia dalla divisa da gioco sia dalla cartellonistica, sia dagli altri spazi dedicati agli sponsor (compresi quelli del sito ufficiale). Un epilogo comunque atteso visto il raffreddamento dei rapporti che si era registrato nei mesi scorsi.

Attualmente quindi sulla canotta di Librizzi e compagni, oltre all’abbinamento principale Openjobmetis (cui si aggiunge la “casa madre” Crit), compaiono i marchi dei cosiddetti “top sponsor” ovvero i confermati Prevcom, Itelyum, TCI e Tigros (quest’ultimo sui pantaloncini) e le novità Motorola e Westminster Group.