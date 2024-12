Riflessioni e testimonianze dal Libano ad Olgiate Olona per comprendere il conflitto in medio oriente

Futura Civitas, le comunità Sichem, Pachamama ed Efraim, Villa Restelli e l’Associazione Area 101 invitano tutte e tutti ad una serata di riflessione ed approfondimento sul tema del conflitto in Medio Oriente, per comprendere meglio la realtà di questo territorio spesso ai margini e in questo periodo molto difficile.

L’evento si svolgerà nella serata di venerdì 13 dicembre, a partire dalle ore 20.45, presso il Cinema Teatro Area 101 a Olgiate Olona, e sarà l’occasione per approfondire un tema che tocca le nostre coscienze e che è centrale per il nostro futuro, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi non solo nel conflitto israelo-palestinese allargato al Libano, ma anche a causa dei recentissimi avvenimenti in Siria.

Sarà l’occasione per ascoltare testimonianze dirette dal Libano e da chi è stato in quei territori, anche recentemente, e per provare ad educare ad una cultura di pace, che è sempre più indispensabile nel mondo di oggi. È importante la presenza di tutte e tutti per arricchire questa serata di significato e condivisione.