Romano attacca la giunta di Sumirago: “Bilancio di previsione approssimativo”

Riceviamo e pubblichiamo

La Giunta Comunale di Sumirago si trincera dietro la definizione di “documento tecnico” il bilancio di previsione 2025 – 2027. Un bilancio importante che copre l’arco temporale da qui alla fine del mandato amministrativo e che dovrebbe dire a metà della consiliatura cosa questa Amministrazione Comunale intende realizzare entro il 2027.

Abbiamo visto tagli importanti sul sociale, sulla sicurezza e sulla manutenzioni ordinarie mentre si preannuncia un nuovo avanzo di amministrazione sostanzioso da dedicare alle opere di investimenti confermando che la Giunta comunale risparmia sulle spese durante l’anno per creare dei salvadanai, segno evidente che la coperta è sempre più corta – ha dichiarato Stefano Romano, Capogruppo Meloni Noi per Sumirago.

Oggi la Giunta Comunale di Sumirago – continua Romano, dopo anni in cui ripetiamo che è necessario ricorrere a entrate extra tributarie per realizzare le opere pubbliche, dichiara l’intenzione di ricorrere ai bandi, ora che i fondi del PNRR sono terminati.

Male anche sugli obiettivi operativi riportati nella Nota di Aggiornamento al DUP. Come Gruppo Consiliare abbiamo presentato diverse proposte sul sociale, la sicurezza, la conversione degli immobili di proprietà del Comune e per le energie rinnovabili. Un bilancio di previsione approssimativo che non risponde alle esigenze dei cittadini, alle urgenze e pone seri dubbi sulle attività e gli investimenti con ripercussioni sulla qualità della vita dei cittadini e la vivibilità delle nostre Frazioni – ha concluso Stefano Romano.