Rubato al cimitero di sant’Ambrogio il ritratto “d’autore” della mamma dello scultore Angelo Frattini: l’appello della famiglia

Nel pomeriggio di ieri, dal cimitero di Sant’Ambrogio, è stato rubato il ritratto della madre dello scultore Angelo Frattini. L’opera, realizzata dallo stesso artista nel 1951, è un pezzo di memoria prezioso: Frattini è scomparso nel 1975, e la scultura non è che il fedele ritratto di Giacomina Gervasini in Frattini, la mamma dell’artista, in dimensioni 27 per 17 per 27.

Prima ancora che un’opera d’arte, la scultura rappresenta un importante legame affettivo e artistico per la famiglia, che teme che il furto sia stato commesso per rivendere l’opera nei canali dei collezionisti. «Una cosa che, per quella specifica opera, risulterebbe particolarmente odiosa e dolorosa per noi, come potete immaginare», spiegano il nipote Max Frattini, che ha deciso di lanciare un appello per sensibilizzare i cittadini e fermare eventuali tentativi di ricettazione del prezioso ritratto.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a segnalarle alle autorità competenti, nella speranza che quest’opera d’arte torni al suo posto, quello della memoria per chi è rimasto, nel cimitero di sant’Ambrogio.