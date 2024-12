Run Brulé, un’ondata di allegria sulle rive del Lago Maggiore

NOTIZIARIO UISP del 18 dicembre 2024

PODISMO – RunBrulè: a Laveno un’ondata di allegria

.

Domenica si è corsa a Laveno Mombello la RunBrulè. Un’edizione, quella del 2024,

davvero ricca di attività. SPRInTZ Running Laveno, asd affiliata alla Uisp, ha portato ancora una volta un’ondata di allegria e buonumore nel cuore della cittadina, con iniziative all’insegna dello sport, del benessere e dello stare insieme. La novità di quest’anno è stata la lezione di zumba tenuta dalla ASD Sonia Dance&Fit, che si è rivelata letteralmente travolgente: tanto movimento a ritmo di musica natalizia e una passione coinvolgente che ma messo in moto e fatto divertire tutti i presenti.

A seguire l’ormai tradizionale corteo nel centro di Laveno con runners e Vespe storiche, una carovana colorata e festante che ha strappato sorrisi a grandi e soprattutto piccini.

Come da programma poi i podisti si sono trasferiti in pista ciclabile per una corsa, non competitiva, di 5 km. Chiusura con il ritrovo in piazza Caduti, con la spettacolare cornice del lungolago, con auguri, musica e fiumi di Vin Brulè e cioccolata calda.

Un successo per SPRInTZ che ringrazia tutti i partecipanti, i volontari, la Pro Loco di Laveno, gli “Amici del Presepe Sommerso”, ASD Sonia Dance&Fit e il Comune di Laveno Mombello.

BASKET – Ultimi canestri prima di Natale in Second League

Il programma settimanale parte con due vittorie esterne nel girone Ovest: settima vittoria stagionale per l’Amatori Trecate, che espugna via Cagliari a Novara, superando i locali del Novara Basket per 73-58. Anche Cameri si impone nel capoluogo novarese, conquistando il referto rosa ai danni della Polisportiva San Giacomo, che cede alla Fauser di via Argenti per 78-84.

La capolista del girone Est Phoenix Cantello dilaga con il Blu Basket Sumirago, 115-79 per i cantellesi sui sumiraghesi. Sempre nello stesso girone, vince il Basket Buguggiate che regola in volata il Montello 1982 per 64-61.

Giovedì 12 dicembre intenso di match in Second League: al PalaDante, vince l’Elegy Legnano che regola il Vikingar Cislago con un chiarissimo 80-46. Sempre nel gruppo Sud, arrivano i due punti per gli Springers, che al PalaFerrini sconfiggono i Mastini per 68-55. Festa anche per gli Stealers, che battono di 10 lunghezze la Polisportiva

Villa Cortese.

Cambiando area geografica, ci spostiamo nel gruppo Nord, dove arriva la roboante vittoria di Varano su Tradate; 79-51 per il Cral sull’Osc; vittoria anche per Travedonuts che si sblocca in campionato e batte di oltre 20 lunghezze il Sumirago Boys. Viriamo in Piemonte, dove Romentino porta a casa la vittoria,

espugnando il terreno di gioco del San Andreas Vercelli, ko di 16 sul 71-87.

AUGURI – Buon Natale e buon anno sportivo a tutti!

L’UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) è l’associazione di sport per tutti che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l’educazione e la socialità.

La sede di Uisp Varese di piazza De Salvo chiuderà dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, riaprirà il 7 gennaio, in vista dell’11 gennaio quando, nel salone polivalente dello Spazio YAK (ex piramide di piazza De Salvo), alle 14.30, si terrà il XII Congresso Territoriale di UISP Varese.

Il congresso territoriale si tiene ogni 4 anni poiché decade il legale rappresentante, il vicepresidente e tutte le cariche del consiglio e della direzione. Occorre dunque eleggere le nuove cariche. E’ importante la collaborazione di tutte le asd e la vostra presenza è gradita e importante!

Anche questa pagina va in vacanza: questo è l’ultimo numero prima di Natale, la pagina Uisp tornerà il 15 gennaio, con tante notizie che riguardano le associazioni affiliate e il nostro mondo Uisp, dove nessuno è escluso. Buon anno e a presto, con tante notizie di sport.