Sabato 28 dicembre l’ultimo saluto a Carlo Lucchina

Si svolgeranno domani, sabato 28 dicembre, i funerali di Carlo Lucchina, l’ex manager della sanità lombarda scomparso alla vigilia di Natale. Le esequie si terranno nella chiesa parrocchiale di san Carlo in viale Borri a Varese dalle 15.30.Dalle 15 verrà recitato il santo rosario.

Per chi volesse può portare un ultimo saluto alla Casa Funeraria “S. Ambrogio” in Via Mulini Grassi, 10 in Varese.

La notizia della morte di Carlo Lucchina ha suscitato grande commozione: era un uomo molto conosciuto per la sua lunga carriera di amministratore prima in Provincia e poi all’ospedale di Varese per poi essere chiamato dall’allora Presidente della Regione Formigoni alla guida della sanità lombarda.

Durante la pandemia ha lavorato al fianco del commissario straordinario Guido Bertolaso nell’unità di crisi e attualmente era a presidente dell’associazione Varese per l’Oncologia che proprio il mese scorso ha festeggiato i 20 anni di attività. Ricopriva anche un ruolo nel consiglio di amministrazione dell’Istituto dei Tumori di Milano.