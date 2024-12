È morto Carlo Lucchina, per tanti anni manager della Sanità lombarda

Si è spento nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre Carlo Lucchina, 75 anni. Noto manager nella sanità lombarda, classe 1949, ha maturato esperienze di gestione e management nel privato (dall’ottobre 1968 al febbraio 1970 è Capo dell’Ufficio Finanza presso un’impresa metalmeccanica), dal febbraio 1970 è stato dipendente della Provincia di Varese. Recentemente era stato ricoverato in ospedale.

Ha poi assunto incarichi inerenti all’attività di coordinatore di tutte le attività finanziarie e informatiche, e degli studi e programmazione della Provincia. Dal 1 luglio è stato poi nominato vice segretario generale aggiunto. Da gennaio del 1998 a novembre del 1999 è Direttore Generale della Provincia di Varese.

Dal 1 dicembre 1999 al 31 dicembre 2002 è Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”.

Dal 1 gennaio 2003 al 28 marzo 2013 è Direttore Generale della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e componente di numerosi tavoli ministeriali ( Comitato LEA, Agenas ecc.)

Dal marzo 2013 è stato relatore di numerosi corsi e seminari sull’organizzazione del servizio sanitario nazionale e regione. È stato anche componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Sacra Famiglia e presidente dell’associazione Varese per l’oncologia.

I RICORDI

«La scomparsa dell’ex direttore generale della Sanità, Carlo Lucchina, rappresenta una grande perdita per la nostra Regione e per il sistema sanitario lombardo. La sua vitalità, il suo dinamismo, la sua visione lungimirante, la sua determinazione e la sua autorevolezza lo hanno reso un esempio unico e ispiratore per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

Grazie al suo contributo il nostro sistema sanitario regionale ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale. La sua dedizione e il suo impegno instancabile per il bene comune resteranno un punto di riferimento per tutti noi. Ci mancherà enormemente. A nome di tutta la Regione Lombardia, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore», commentano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, commentando la notizia della scomparsa di Carlo Lucchina.

Marco Reguzzoni, ex presidente della Provincia e parlamentare della Lega ricorda così Lucchina: «Mi piace ricordarti così, combattivo e determinato, sempre disponibile a utilizzare la tua straordinaria intelligenza per il nostro territorio. Addio Carlo, amico mio. Riposa in pace».

«Questa notte sei venuto a mancare, all’improvviso. Sei stato un grande amico, un grande manager della sanità pubblica del nostro paese e certamente hai segnato un’epoca come pochi sono riusciti a fare. Buon viaggio Carlo Lucchina, come tanti varesini e Lombardi ti vogliamo bene e ti siamo grati. Riposa in pace» scrive Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega.

«Rimpiango il maestro che è stato per tutti Carlo Lucchina. Lui è stato il più grande tra i manager della sanità pubblica di Regione Lombardia. Un vero leader e mentore», commenta Giuseppe Micale, direttore generale della Asst Sette Laghi.

Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese: «Quando tristemente ci si accinge a commentare la scomparsa di figure così importanti, centrali per molti anni nella vita amministrativa del nostro territorio, si rischi a di cadere nelle retorica, nelle esagerazioni. Atteggiamenti che non piacevano a Carlo Lucchina, a lui che proprio da Villa Recalcati, da Provincia di Varese iniziò il suo percorso, la sua lunga carriera. Il suo lavoro qui come Segretario generale e poi Direttore generale è spesso rammentato, anche perchè da lui partì un input importante verso l’innovazione ed il coordinamento di un Ente che andava via via prendendo forza. I dipendenti che lo hanno conosciuto da vicino avevano pure imparato a vedere oltre quello che poteva apparire ad una prima lettura un carattere burbero. In realtà si trattava di rigore e professionalità, oltre che passione per quello che faceva, doti che lo hanno portato poi più in là da Villa Recalcati fino a diventare Direttore generale di quello che fu l’Ospedale di Circolo, Direttore generale della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia per circa 10 anni. Anche in questi ambiti portò la sua grande professionalità verso un settore che lui aveva già percepito essere in costante cambiamento, con sfide all’orizzonte, come quelle della mancanza di professionisti. Sua fu la proposta lungimirante, allora non accolta dalla politica purtroppo, di creare un ospedale di valle unico che riunisse i presidi di Cittiglio e Luino, non disperdendo forze e risorse sanitarie nel nord della provincia di Varese. Mi legano anche ricordi personali, a Carlo, che in pieno periodo Covid dimostrò fiducia nella mia presenza all’interno dell’unità di crisi regionale di cui ho fatto parte assieme all’Assessore Guido Berolaso. Capitava di sentirci il mattino molto presto, in quei giorni difficili e saturi di preoccupazione. Una sorta di gara a chi svegliava prima l’altro ma lui, lo ammetto, mai si è fatto trovare con la testa sul cuscino. Era sempre operativo, prodigo di consigli che, sono certo, mancheranno a tutti noi. Qualche volta era di poche parole ma solo perchè le idde chiare semplificano le parole usate e lui, un suo dono, di idee chiare ne aveva sempre. Lascia un vuoto amministrativo, pur se non ricopriva ufficialmente più cariche pubbliche, davvero importante. Ci sentiamo più soli ma abbiamo, come accade sempre quando vanno via persone di questa fattura, un percorso tracciato da seguire che è la tensione verso “il bene comune” in qualità di amministratori, politici, semplici cittadini. Alla sua famiglia giunga l’abbraccio ed il cordoglio di Provincia di Varese. Addio caro Carlo».