Sabato la musica di Natale nelle vie, con la Concordia di Crenna

Un pomeriggio di musica in centro a Gallarate: l’unica banda cittadina, “La Concordia” di Crenna, si esibirà nelle strade del centro, portando allegria in un weekend che propone diverse attività legate al Natale (vedi qui).

Sabato pomeriggio l’esibizione itinerante inizierà alle 16.30, da piazza Garibaldi, e attraverserà il centro – piazza Libertà, corso Italia, largo Camussi, piazza Ponti – per due ore, fino al finale in via Manzoni.

L’esibizione in centro della Concordia, che segue il tradizionale concerto di Natale nella parrocchiale di San Zenone di Crenna insieme agli alunni della primaria del quartiere, è stata promossa dall’assessorato alla cultura, con Claudia Mazzetti. «Sono contenta che anche quest’anno la Concordia allieterà le giornate natalizie, con un bel giro nel centro, con brani natalizi che emozioneranno» commenta Mazzetti. «I 138 anni di storia della Concordia sono una garanzia».

Musica protagonista in centro e anche nei quartieri: il weekend di musica a Gallarate comprende anche il concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea a Crenna (vedi qui), quello del coro gospel JLBS (qui le info) e quello del Coro Penna Nera in piazza Risorgimento, nella chiesa di San Francesco (domenica 22 Dicembre 2024 – ore 21,00).