Mercato contadino, banda per le vie e molto altro: il weekend di Natale a Gallarate

Musica con la banda di Crenna, l’immancabile Babbo Natale con i regali (anzi: più d’uno), il mercato contadino: il weekend del 21 e 22 dicembre 2024 a Gallarate, l’ultimo prima di Natale, è ricco di occasioni che renderanno magica l’atmosfera della città.

Sabato 21 dicembre

Sabato si parte dalle 10:00 alle 12:30 (e poi ancora al pomeriggio dalle 15:00 alle 18:30) con la possibilità di incontro con Babbo Natale, che accoglierà i bambini nella casetta natalizia, allestita dal Naga e pronta ad ascoltare le letterine e a scattare foto con i più piccoli. L’appuntamento si ripeterà poi anche nella giornata di domenica.

Nel pomeriggio di sabato, dalle 16:45 alle 18:45 ci sarà il “Natale Itinerante Musicale”: il Corpo musicale la Concordia di Crenna si esibirà nelle vie del centro storico di Gallarate, offrendo un’esperienza musicale natalizia che animerà il cuore della città (iniziativa pensata dall’assessora alla cultura Claudia Mazzetti).

Il programma di domenica 22 dicembre 2024

Alle 14.30 arrivano i Babbi Natale in motocicletta: in collaborazione con il Naga i motociclisti del motoclub Cascinetta, vestiti da Babbo Natale, animeranno il centro storico con una sfilata. Arriveranno da via Don Minzoni e si fermeranno vicino alla pista di ghiaccio. Animazione fino alle 18.

Apre poi per tutta la giornata il Mercato contadino in Piazza Libertà: un mercato straordinario – voluto dall’assessore al commercio Rocco Longobardi – con prodotti freschi e locali, che sarà aperto durante tutta la giornata.

Sia al mattino che al pomeriggio (10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:30) sempre aperta la casetta di Babbo Natale.

Martedì 24 dicembre 2024 mercato straordinario

C’è poi un’occasione in più per fare acquisti per cenone o pranzo di Natale: il mercato straordinario in via Torino, programmato alla vigilia fin dalle prime ore del mattino.