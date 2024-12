Saronno, controlli straordinari dei Carabinieri: segnalazioni per droga e patenti ritirate

Nella notte tra venerdì e sabato, i Carabinieri della Compagnia di Saronno, con il supporto delle unità del Comando Provinciale di Varese, hanno condotto un’importante operazione di controllo straordinario per rafforzare la sicurezza e prevenire i reati contro il patrimonio. L’iniziativa si è concentrata soprattutto sulla prevenzione dei furti in abitazione e sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeni in crescita nel territorio.

All’operazione hanno preso parte più militari suddivisi in sei pattuglie, che hanno presidiato le aree più a rischio, come le stazioni ferroviarie di Saronno Centrale e Saronno Sud, oltre al centro storico. I controlli hanno riguardato anche le principali arterie stradali e i luoghi frequentati da persone dedite all’uso di droga o all’abuso di alcol.

Durante le attività, sono state identificate 54 persone e controllati 27 veicoli. I Carabinieri hanno intensificato la presenza sul territorio con particolare attenzione agli esercizi pubblici e alle zone industriali, segnalando movimenti sospetti.

Nel corso dei controlli, sono state rinvenute piccole quantità di droga, tra cui 1,38 grammi di hashish. Un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Varese per l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90.

I controlli si sono estesi anche alla sicurezza stradale, con verifiche sul rispetto del Codice della Strada e sulla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Un uomo di 39 anni è stato sanzionato per violazioni specifiche, con il ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo.

L’operazione ha evidenziato l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e legalità, soprattutto nei confronti dei fenomeni che destano maggiore preoccupazione tra i cittadini.