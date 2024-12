Schianto fra due auto, una macchina si ribalta in mezzo alla strada a Gavirate

È di tre feriti sembra fortunatamente non in gravi condizioni il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Gavirate intorno poco prima delle 19 di sabato lungo viale Ticino. Difficile per il momento stabilire la precisa dinamica dello schianto, che sembra avere avuto origine in un contatto fra auto, un piccolo suv e un’utilitaria.

Tre sono i feriti, di età compresa fra i 70 e i 76 anni (l’uomo il più giovane, le altre due ferite di 76 e 74 anni).

Le condizioni delle persone coinvolte sono a prima vista da codice verde a disotto delle condizioni dei veicoli, fortemente incidentati: uno dei due, un’auto di colore rosso era del tutto ribaltata in mezzo alla sede stradale.

I carabinieri hanno chiuso la strada e i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra hanno messo in sicurezza il teatro dell’incidente che ha permesso ai sanitari di praticare le prime cure ai feriti.

Il traffico è andato in tilt: non si sono registrate particolari code, anche perché il punto dello scontro si trova non distante da una rotatoria che ha permesso di alleggerire e non di poco l’impasse costituito dai veicoli bloccati sulla strada frattanto che non si è proceduto alla loro rimozione; le auto rallentano alla vista dei lampeggianti e proprio attraverso la rotatoria non distante dal centro commerciale e proprio in faccia al concessionario Fiat giravano verso la Sp1.