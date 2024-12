Sicurezza e solidarietà, a Saronno arrivano i volontari dei City Angels

E’ stato presentato questa mattina a Saronno l’accordo che porterà i volontari dei City Angels in città. «Un accordo che porterà i City Angels anche a Saronno a collaborare con noi e con i cittadini saronnesi – ha detto il sindaco Augusto Airoldi – per dare una mano sia sulla sicurezza sia sulla solidarietà nei confronti di chi ha più bisogno».

A presentare l’associazione e i ruoli che svolge nelle varie città dove è presente, il presidente e fondatore Mario Furlan che ha dato vita ai City Angels 30 anni fa: «Siamo presenti in 20 città italiane, 21 quando partiremo anche a Saronno come ci auguriamo, e in due città svizzere . Noi siamo volontari di strada , quindi la nostra missione umanitaria si svolge sulla strada, dove aiutiamo chi ha bisogno, dai senzatetto alla vecchietta che deve portare a casa una spesa troppo pensante, dall’accompagnamento di ragazze e donne che si sentono poco sicure in determinati contesti fino al soccorso di animali smarriti o feriti. Tanti i servizi svolti, fino alla presenza in termini di sicurezza sulle strade, in luoghi sensibili o in eventi e manifestazioni sempre in stretta collaborazione con le forze dell’ordine. In caso di problemi o situazioni critiche dove possiamo, cioè dove la situazione è gestibile da noi, interveniamo, dove è più grave chiamiamo le forze dell’ordine e restiamo a disposizione per supporto o per raccontare cos’è accaduto».

L’idea di costituire un gruppo dei City Angels a Saronno, dove l’associazione non esiste ancora, è nata dall’incontro tra Luca Signori, uno dei fondatori dell’evento TEDx Saronno e Mario Furlan, proprio in occasione del la prima edizione del TEDx saronnese. Da lì l’idea di portare l’associazione in città, per contribuire a dare una maggiore sicurezza ai cittadini saronnesi.

E’ stata aperta la mail saronno@cityangels.it a cui posso scrivere fin da ora tutte le persone interessate a partecipare come nuovi “angeli”. Le candidature verranno tutte visionate, analizzate e le persone contattate telefonicamente per un colloquio. Dopo la selezione ci saranno un corso di formazione e un esame finale. Già da domani dovrebbero inoltre essere attivati sia la pagina Facebook che il profilo Instagram, da seguire per avere tutte le informazioni. Chiunque – di età tra i 18 e gli 80 anni, maschi e femmine – può diventare un “angelo”, anzi, come ha ricordato Mario Furlan «i volontari attualmente sono circa 600 con una leggera predominanza femminile e abbiamo circa un quarto di volontari che sono immigrati. Questo ci fa molto piacere perché è un modo per dare un contributo all’integrazione».

Il Comune ha anche individuato due possibili sedi da mettere a disposizione dei City Angels: «Abbiamo individuato una sede a Saronno sud e, grazie alla collaborazione con l’associazione Unitre Saronno, una a Saronno centro, nella sede di via San Giuseppe», ha spiegato la vicesindaco Laura Succi ringraziando la presidente Lucia Saccardo.

Per costituire il nuovo gruppo saronnese dei City Angels servono ora almeno 15 persone, numero necessario a garantire la turnazione delle uscite, che vengono fatte a gruppi da 2, 3 o 4 volontari. L’idea è quella di riuscire a partire con le prime attività per gennaio o febbraio.

L’accordo con il Comune durerà fino al 2027.

Da sinistra: il presidente dei City Angels Mario Furlan, il vicesindaco Laura Succi e il sindaco Augusto Airoldi