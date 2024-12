Solbiate Olona premia gli atleti e le società sportive che hanno brillato

Oggi, domenica 22 dicembre, alle ore 10.30 presso il centro socio culturale, l’amministrazione comunale di Solbiate Olona ha conferito il “Premio allo Sport 2024” agli atleti, alle atlete e alle società sportive che si sono particolarmente distinti durante quest’anno.

L’evento è stato organizzato dalla Commissione Osservatorio Giovani, guidata dal nuovo Presidente Davide Colombo, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, rappresentato da Simona Cassarà e con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, rappresentato da Giada Martucci. Ha portato i suoi saluti anche il Presidente del CONI Lombardia, Marco Riva.

Ospite speciale dell’evento Cinzia Ghisellini, solbiatese di spicco in ambito sportivo, fresca della benemerenza della medaglia di bronzo del CONI e della nomina a vicepresidente di Federciclismo Lombardia.

Sono stati premiati Simone Toffano, Sofia Zodda, Giada Moroni, Paolo Favero, Roberta Dominici, Alessia Testoni, Gabriele Fasola, Denise Donelli, la Squadra Femminile dell’U.C. Solbiatese ASD, il Centro Sportivo Solbiatese ASD e il Gruppo Sportivo Solbiatese.

«L’amministrazione comunale di Solbiate Olona – ha commentato il presidente Davide Colombo – attribuisce grande importanza allo sport, riconoscendolo come elemento fondamentale per il benessere e la coesione sociale della comunità. Queste iniziative testimoniano l’impegno nel promuovere lo sport come strumento di crescita personale e collettiva, favorendo uno stile di vita sano e rafforzando i legami sociali all’interno del territorio».