Sta diventando una bella tradizione la corsa dei babbi Natale a Bizzozero

Sabato scorso, 21 dicembre si è svolta, nello storico rione di Varese, l’edizione 2024 della Corsa dei Babbi Natale di Bizzozero, che ha offerto un programma particolarmente ricco di proposte per la gioia dei partecipanti, piccoli o adulti che fossero.

Il cuore dell’iniziativa promossa dal Comitato Genitori della Marconi, sotto l’egida del Circolobizzozero, con il patrocinio del Comune di Varese, e la collaborazione della parrocchia di Bizzozero oltre che del Club Bizzozero, è stata la Corsa dei Babbi Natale, che partita dalla scuola Marconi, in via Adriatico, si è snodata per le vie medioevali del centro storico di Bizzozero, per poi concludersi presso l’oratorio parrocchiale di piazza S. Evasio.

L’iniziativa, grazie al patrocinio comunale, era a partecipazione gratuita: a tutti i partecipanti è stata donata una borsa commemorativa dell’evento, con cappellino da babbo natale, panettoncino o pandorino, acqua, disegni da colorare e alcuni gadget di cancelleria.

In oratorio poi, ad accogliere i partecipanti una simpatica Minnie in versione natalizia, un apprezzato spettacolo di mangiafuoco, e una coinvolgente animazione musicale. Nel frattempo il banco gastronomico rifocillava gli atleti provati dalla competizione appena conclusa, e offriva anche una merenda gratuita a base di panettone, pandoro e thè caldo a tutti i presenti. Molto atteso poi il momento della lotteria, che ha offerto oltre 150 premi, e ha coinvolto piccoli ed adulti presenti nella “dinamica” estrazione dei biglietti vincenti.

Un pomeriggio davvero intenso, molto apprezzato dai bambini presenti, ma anche dagli adulti, e che ha portato a Bizzozero anche famiglie provenienti dall’esterno del rione; un momento che si vorrebbe possa consolidarsi sempre più come una tradizione del Natale bizzozerese.