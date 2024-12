Tesserino e spray urticante, a Vedano Olona un altro pensionato vittima della truffa dell’acqua

“Buongiorno, sono il tecnico dell’acqua. Devo fare un controllo”. Tesserino con nome e fotografia, modi gentili e la solita credibile motivazione per farsi aprire il cancello. Così questa mattina un altro pensionato è stato vittima della truffa dell’acqua. E’ successo a Vedano Olona, in via Volta, poco dopo le 11,30.

Il finto addetto ha suonato il campanello, ha mostrato il tesserino ed è entrato in casa, ma una volta dentro dopo aver finto di effettuare un controllo ha spruzzato un gas urticante per distrarre il pensionato e cercare dove fossero soldi e preziosi. Per fortuna l’anziano, sentendo quella strana sostanza nell’aria ha capito subito e ha affrontato il malvivente che è fuggito a mani vuote a bordo di un’auto guidata da un complice che lo aspettava in strada.

Sul posto è subito intervenuta la Polizia locale di Vedano Olona che attraverso la visione del sistema di videosorveglianza comunale sta cercando di individuare l’auto.

«Purtroppo è un fenomeno che non si arresta – spiega la comandante della Polizia locale, Nadia Ghirighelli – L’unico modo per difendersi è non aprire mai la porta di casa o il cancello a persone che non si conoscono, nemmeno a chi indossa una divisa o mostra un tesserino. In caso di dubbio raccomandiamo di chiamarci subito per una verifica al numero 0332 867740».

Spesso, per far scappare a gambe levate i malintenzionati che suonano alla porta, è sufficiente dire “aspetti che chiamo la Polizia locale o i Carabinieri”.