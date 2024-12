Truffatore napoletano in trasferta a Domodossola denunciato dai carabinieri: “Non verrò più qui, fa troppo freddo”

Nei pressi della stazione ferroviaria, i Carabinieri hanno notato un uomo sospetto, dall’aspetto trasandato e non residente, che si dirigeva verso il centro. Seguendo i suoi movimenti, hanno osservato il soggetto entrare furtivamente in un condominio dopo aver suonato un citofono. Intervenuti prontamente, hanno fermato l’uomo e verificato quanto accaduto.

Il 60enne contattato dall’individuo ha raccontato ai carabinieri di essere stato chiamato poco prima da un sedicente maresciallo, che lo aveva informato di un incidente provocato dal figlio. Per evitare l’arresto, gli era stato richiesto un pagamento di 9000 euro, da consegnare a un emissario. Insospettito, l’uomo ha contattato il figlio, scoprendo così la truffa e facendo fuggire il malintenzionato.

Grazie al sangue freddo della vittima e al tempestivo intervento dei carabinieri, il tentativo di truffa è stato sventato. Il truffatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Verbania per tentata truffa aggravata. Lasciando la caserma, ha ironicamente dichiarato che non sarebbe più tornato a causa del freddo preso, sia per la notte in stazione sia per il fallimento del piano.