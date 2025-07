Quarantaduenne accompagna il figlio a Domodossola sabato sera a fare rissa: il minore denunciato, lui in manette

Una notte movimentata quella dello scorso sabato nel centro di Domodossola, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti a seguito di una segnalazione di rissa. L’episodio si è concluso con l’arresto di un 42enne e la denuncia in stato di libertà del figlio 17enne, entrambi residenti nel capoluogo ossolano.

La chiamata alla centrale operativa è giunta in piena notte, segnalando una lite violenta in corso nel cuore della città. All’arrivo dei militari, tuttavia, sul posto non c’era più nessuno: i partecipanti si erano rapidamente dileguati. Poco dopo, però, passando davanti alla stazione ferroviaria, i carabinieri hanno notato quattro ragazzi con abiti strappati, sporchi di sangue e graffi evidenti sul volto.

Insospettiti, i militari si sono fermati per procedere all’identificazione del gruppo. Proprio durante questa fase è sopraggiunto un altro giovane – probabilmente coinvolto nella lite iniziale – che ha aggredito alle spalle due dei ragazzi fermati, facendo esplodere un nuovo violento scontro. L’intervento tempestivo dei militari, supportati da un secondo equipaggio, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Durante le fasi concitate, due soggetti del gruppo – un uomo e un minorenne – hanno aggredito i carabinieri, colpendoli con violenza per opporsi al contenimento della lite. I militari sono riusciti a immobilizzare entrambi e a portarli in caserma. Qui è arrivata la sorpresa: i due fermati erano padre e figlio.

Per il 42enne è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il 17enne è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato. L’episodio è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria competente.