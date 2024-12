Un ringraziamento speciale al Day center 3° piano ospedale di Varese

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della nostra lettrice per ringraziare il personale del Day center del 3° piano ospedale di Varese

Ultima infusione per il 2024. Cara nemica chiamata “sclerosi” lo so che vuoi vedermi in ginocchio, ma io cercherò di lottare con tutte le mie unghie. Chiudo l’anno in Padiglione 6 Day Center Ospedale di Circolo e ringrazio il reparto day center del 3° piano dell’ospedale di Varese che sono degli angeli vestiti di bianco, in particolare le ragazze che ci aiutano con tutto il cuore e amore e tanta dolcezza facendoci sentire a casa e loro amiche.

Grazie di cuore ai medici e al nuovo direttore Prof. Vidale che ci seguono giorno dopo giorno, ai mille controlli che ci fanno fare per essere sicuri. Un caro ricordo alla dottoressa Banfi che ci ha lasciato da poco ma è stata un Grande professionista nel suo lavoro ed è triste non vederla più nel “suo” ospedale.

Un grazie di cuore alla mia famiglia per starmi vicino ogni singolo giorno dandomi la forza di non mollare mai.

Buona fine e buon inizio anno a tutti. Una paziente della Neurologia di Varese

Mary