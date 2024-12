Un tuffo nel lago Maggiore per festeggiare il Natale

Un tuffo nel lago Maggiore a Ispra per festeggiare il Natale. Il 25 dicembre alle 9.30 Andrea Ferrari, in arte il “motovikingo”, ha fatto il suo gelido bagno per il sesto anno consecutivo.

«C’erano 0 gradi, ma è stato piacevole e rigenerante – racconta il 33enne che da febbraio vive in provincia di Varese -. Per essere pronto mi sono allenato in acque gelide con tanti tuffi questa estate nei fiordi norvegesi e nei laghi della Lapponia finlandese durante il mio giro dell’Europa in moto che ho raccontato sul mio profilo Instagram. Mi faccio chiamare il “motovikingo” perché sono un motoviaggiatore avventuriero, amante delle avventure. Dopo il giro in solitaria di questa estate che mi ha portato in giro per ben 71 giorni attraversando 23 stati e macinando più di 14mila km, come ogni anno a Natale ho fatto il bagno come mio rito. Nella vita faccio l’autista e nel tempo libero viaggio ed esploro, ho fatto il bagno anche in Islanda a marzo in pieno inverno e in Svezia toccando i -6».