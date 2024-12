Un’altra notte di curling a Varese: due incontri di campionato in via Albani

Nuovo appuntamento con il curling agonistico all’Acinque Ice Arena di Varese. Mercoledì 11 dicembre (dalle 22) sono in programma due partite valide per il campionato “Spirit of Curling” con impegnate le squadre di casa che tornano in pista dopo l’esordio del 13 novembre.

A distanza di un mese, le quattro formazioni tornano a incontrarsi con abbinamenti diversi. Le ragazze di Varese, che nel primo turno hanno impegnato a fondo i milanesi The Broomers (6-7 il punteggio per questi ultimi) se la vedranno con l’HC Varese che a novembre si è largamente imposta sui The IceBreakers, pronti al riscatto proprio contro i meneghini.

A riposo invece la squadra in Serie B delle “volpi” varesine, quella di più alto livello. Dopo un buon esordio al PalaSport Tazzoli di Torino lo scorso 30 novembre (una vittoria e una sconfitta), l’appuntamento con le prossime sfide è già fissato per il 2025: tra sabato 22 e domenica 23 febbraio, la squadra varesina sarà ancora protagonista sul ghiaccio torinese per un triplice impegno contro Milano Curling B., Team Drunkstones e Dur.

«Quando abbiamo organizzato le prime partite nello scorso mese è stata per noi una bella emozione, perché fino a qualche anno fa sembrava impossibile poter portare una partita ufficiale di curling qui a Varese» spiega il presidente del team locale, Davide Quilici. «Siamo riusciti a farlo e la risposta è stata davvero incoraggiante. L’obiettivo non può che essere quello di crescere sia a livello sportivo sia organizzativo, per dar sempre più risalto a questo bellissimo sport che purtroppo è ancora confinato nella sua nicchia. L’ingresso sarà ancora una volta gratuito e aspettiamo tutti quanti per una bellissima serata da vivere tutti insieme».

SPIRIT OF CURLING

1a giornata (13 novembre): HC Varese F – The Broomers Milano 6-7; HC Varese2100 – HC Varese IceBreakers. 9-2

2a giornata (11 dicembre): HC Varese 21100 –HC Varese F; HC Varese IceBreakers – The Broomers Milano

SERIE B

1a giornata (30 novembre): HC Varese – JassEat Milano 6-5; Very Strong Draghi Torino – HC Varese 11-5

2a giornata (22/23 febbraio): Milano Curling B. – HC Varese (sabato 22 ore 14); HC Varese – Team Drunkstones (domenica 23, ore 9); Dur – HC Varese (domenica 23, ore 13)