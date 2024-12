Ventunenne ferito da una lama sul Sempione a Vergiate

Un ragazzo di ventun’anni è stato soccorso per una ferita da arma da taglio, a Vergiate, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 dicembre.

L’episodio è avvenuto nella zona di locali lungo la Statale del Sempione, alle 4.20: suil posto sono arrivati gli operatori del 118 con ambulanza della Croce Rossa di Gallarate ed automedica, che hanno prestato le prime cure al ragazzo (la foto che apre l’articolo è d’archivio e non riferita allo specifico episodio).

Il ventunenne è stato poi portato all’ospedale di Circolo di Varese. È ferito, ma le sue condizioni non sono gravi, non è in immediato pericolo di vita.

Ovviamente sul Sempione sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, competenti per la zona, per le necessarie indagini.