A Cassano Magnago debutta il consiglio dei ragazzi, ecco tutti i nomi

Debutta il nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Cassano Magnago: a Villa Oliva si sono tenute le elezioni per il nuovo organismo, con l’elezione del consiglio, del sindaco, del vice e delle altre cariche “junior”.

Paolo Dabraio è il nuovo sindaco dei ragazzi, suo vice è Ibrahim Oteri. Sono stati eletti anche il segretario, Luca Rokvic, e il presidente del consiglio, Sharon Pace.

Quant ai consiglieri, sono espressione delle due scuole cittadine. Matteo Cappai, Luca Colombo, Vittoria Colombo, Alessandro Giannini, Greta Montini, Giulia Portaro, Riccardo Scillieri, Lorenzo Tulone sono gli eletti in quota scuole Maino.

Le scuole Orlandi invece sono rappresentate da Ludovico Andrea Bottelli, Simone Gonzato, Michele Lofaro, Ester Masin, Vittorio Piantadosi, Viola Sardella, Sasha Sinigaglia, Gabriele Sommaruga.

Il consiglio junior è stato salutato con affetto dai “grandi”, capitanati dal sindaco Pietro Ottaviani, che nel suo messaggio ha indirettamente invitato loro a « farsi portavoce delle richieste e dei bisogni di coloro che vengono rappresentati».

«Il rappresentate non agisce mai a nome proprio personale e in difesa dei suoi interessi, ma diventa il mezzo tramite cui la comunità può far sentire la sua voce democraticamente» si leggeva nel messaggio del sindaco. Che in sala ha concluso: «Vi invito a comunicare tutte le vostre idee: insieme cercehremo come realizzarle, come una vera squadra».