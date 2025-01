A Laveno Mombello la 41esima edizione del Palio di Santa Maria di Corte

Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2024, Mombello ospiterà la XLI edizione del Palio di Santa Maria di Corte, un evento che celebra la tradizione locale e il senso di comunità, con un programma ricco di appuntamenti dedicati a tutte le età.

Il Programma del Palio

Il programma è iniziato il 28 gennaio con il Santo Rosario delle Frazioni alla chiesetta di Santa Maria di Corte e l’estrazione dell’ordine di gara delle frazioni partecipanti al Palio. Venerdì 31 gennaio prende il via la prima serata del Palio che si svolgerà presso il Cinema Teatro Franciscum. Durante l’evento si terrà il voto segreto della giuria interna e tornerà il voto popolare del pubblico, elemento che aggiungerà un tocco di coinvolgimento diretto. Sabato 1 febbraio, ore 20:45, la seconda serata del Palio, con la premiazione della frazione vincitrice di questa 41ª edizione. Il verdetto sarà affidato al voto palese della giuria esterna, regalando emozioni fino all’ultimo momento.

La celebrazione culmina il 2 febbraio, giorno dedicato alla Festa di Santa Maria di Corte: ore 10:30: Santa Messa solenne nella ricorrenza della Candelora, accompagnata da costumi tradizionali e stendardi delle frazioni. ore 15:00: Vespri nella storica chiesetta di Santa Maria di Corte.A seguire, momenti di festa con l’incanto dei canestri, l’estrazione della lotteria e una visita guidata alla chiesetta, permettendo ai partecipanti di immergersi nella storia del luogo.

Festa di San Biagio

Il 3 febbraio 2024, ore 16:00, nella chiesetta di Santa Maria di Corte, si terrà la Festa di San Biagio. La celebrazione includerà la tradizionale benedizione dei pani della gola, preceduta dalla processione con le candele.

Biglietteria e Informazioni

I biglietti per le serate del Palio saranno disponibili a partire dal 17 gennaio presso l’oratorio di Sant’Arioldo di Mombello e, dal 21 gennaio, presso “Il Bucaneve” in piazza San Stefano. I prezzi variano tra i 10€ e i 15€, con tariffe ridotte per bambini e giovani under 16.