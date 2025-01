A Materia un laboratorio con Varese Corsi per imparare a gestire le relazioni attraverso il teatro

Vedere il mondo con nuove prospettive: è questo l’obiettivo del corso di Teatro per Adulti in partenza martedì 18 febbraio a Castronno, nel nuovo Spazio Libero di VareseNews, e che per dieci lezioni permetterà ai partecipanti di vivere un’esperienza completamente immersiva nel teatro.

A condurre il laboratorio di Varese Corsi sarà Martin Stigol di Progetto Zattera APS, che grazie alla sua lunga carriera come scrittore e attore offrirà ai partecipanti l’opportunità di apprendere tecniche di animazione teatrale da applicare anche nella vita quotidiana.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

L’obiettivo finale è potenziare le abilità comunicative e le relazioni interpersonali, aiutando i partecipanti a sviluppare nuovi modi di interpretare il mondo. Il corso, inoltre, proporrà percorsi ludici di narrazione e drammaturgia per stimolare la creatività e il coinvolgimento.

Le lezioni si terranno a Materia, in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno, dalle 20:15 alle 22:15 e per iscriversi si può cliccare qui.