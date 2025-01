A Valganna per l’Epifania torna la camminata con i Re Magi e la tombolata in Badia

Come da tradizione ormai ventennale il Gruppo Alpini di Valganna organizza nel giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2025, una camminata con i Re Magi con partenza alle 9

dalla chiesa di Boarezzo e arrivo a Ghirla per le 11.15, dove sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di San Cristoforo la Santa Messa Solenne dell’Epifania.

La camminata, accompagnata quest’anno dal coordinatore oratoriale laico Lorenzo Delli Gatti, prevede alcune soste in luoghi sacri e una di ristoro con bevande e dolci vari offerti da Giovannino. La sosta più importante è prevista dalle suore del Romitaggio di Maria Bambina a Ghirla con ritiro del pane da benedire durante la messa.

TORNA LA TOMBOLATA IN BADIA

Tradizioni che si rinnovano ogni anno e tradizioni che ritornano come invece nel caso della Tombolata dell’Epifania, rispolverata e organizzata in Badia dalla nuova presidenza del CSI di Ganna. Le cartelle saranno disponibili nel salone in Badia di San Gemolo prima dell’inizio del gioco. L’inizio della tombolata è previsto alle 14.30.