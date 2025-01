A Varese il Congresso Nazionale dell’Apicoltura Professionale

Dal 29 gennaio al 2 febbraio, Varese accoglierà il 39° Congresso dell’Apicoltura Professionale, organizzato da AAPI (Associazione Apicoltori Professionisti Italiani) e Apilombardia (l’Associazione dei Produttori Apistici della Lombardia) con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Varese.

Evento di prioritaria importanza per il settore che ogni anno richiama apicoltori, tecnici e ricercatori da tutta Italia e dall’estero, il Congresso si propone di affrontare le principali emergenze dell’apicoltura moderna, con particolare attenzione al problema delle adulterazioni e ai suoi devastanti effetti sul mercato e sulla sostenibilità economica del settore.

Miele contraffatto: un nemico per apicoltori e consumatori

L’Unione Europea stima che il 46% del miele che entra in Europa sia fortemente sospettato di adulterazioni attuate mediante:

aggiunta al miele di sciroppi zuccherini, con conseguente notevole abbassamento del prezzo;

uso di additivi e coloranti per mascherare la vera origine botanica del miele; • manipolazione in laboratorio delle miscele miele/sciroppo per eludere i controlli analitici ufficiali;

falsificazione dell’origine geografica mediante rimozione dei pollini per impedirne la tracciabilità.

Riconosce, altresì, che i metodi analitici attualmente disponibili per accertare l’autenticità del miele non sono sufficientemente sensibili per rilevare sofisticate adulterazioni con sciroppi zuccherini, mentre cresce rapidamente l’efficienza dei truffatori nell’aggirare agilmente i controlli.

La presenza di questo “falso miele” nel mercato, oltre a costituire una frode a danno dei consumatori, mette gli apicoltori nella ormai insostenibile condizione di vedere offrire per i propri mieli, autentici e di qualità, prezzi anche molto al di sotto dei costi di produzione.

L’Associazione Apicoltori Professionisti Europei (EPBA), di cui AAPI è parte, sta denunciando con forza la criticità della situazione, richiamando l’attenzione su una nuova metodologia analitica basata su test del DNA, che promette di non fermarsi ai “sospetti” ma di fornire risposte certe, superando i limiti degli attuali metodi di analisi.

Durante il Congresso, esperti di fama internazionale presenteranno le potenzialità di questa tecnologia e le iniziative per tutelare le produzioni autentiche.

I cambiamenti climatici e altre sfide

Il Congresso si svolge in un contesto segnato da eventi meteorologici estremi che continuano a mettere a rischio le produzioni apistiche.

Nel 2024, la produzione di miele in Lombardia ha subito un forte calo, con raccolti medi per alveare drammaticamente bassi: 1,7 kg per il miele di acacia, 5,5 kg per il tiglio e 11 kg per il castagno.

La presenza di nuovi predatori, come la Vespa Velutina, e l’aumento dei costi operativi legati alla nutrizione di soccorso per le api aggravano ulteriormente la situazione.

Il Congresso dedicherà ampio spazio a questi temi, includendo aggiornamenti su normative, salute degli alveari e strategie per mitigare gli impatti climatici. Sarà inoltre un momento di confronto sulla valorizzazione dei mieli italiani di qualità e sulla necessità di