A Varese la sorella ottantenne del parroco smaschera il sospettato di un tentato furto in chiesa e lo fa condannare

Lei, uno scricciolo di donna di nemmeno 50 chili: quando l’ha visto non ci ha pensato e l’ha allontanato dalla chiesa di Valle Olona a Varese, per poi chiamare il 113.

E una volta che gli agenti della le hanno mostrato l’album fotografico che funge da atlante criminale delle vecchie conoscenze della questura, non ha avuto dubbi: «È lui». Per quei fatti che si sono consumati il 20 febbraio del 2021, un venerdì, l’uomo è stato condannato alla pena di un anno e 4 mesi per il reato di “tentato furto aggravato“. Il tribunale dopo un processo che ha permesso la ricostruzione dei fatti ha emesso il verdetto di poco inferiore alla richiesta del pubblico ministero (Davide Toscani) a due anni di reclusione.

A finire nei guai l’imputato, classe 1966, domiciliato in un campo nomadi e con fitti precedenti. L’uomo (difeso d’ufficio dall’avvocato Vera dall’Osto), secondo quanto emerso era già stato notato dalla sorella-perpetua, classe 1943, che aveva registrato i suoi movimenti.

Era stato visto fare una sorta di sopralluogo fuori dalla chiesa di Valle Olona a Varese (già colpita peraltro qualche anno prima dal furto di pluviali in rame), forse cercava la strada più breve per entrare e mettersi in tasca chissà cosa.

Poi l’episodio della rottura di un vetro, che aveva ancor di più allarmato l’anziana.

Dunque la donna aveva alzato la guardia, tanto da intercettare lo sguardo dell’intruso che si era spinto fin quasi dentro la chiesa: con piglio deciso è frapposta al balordo e l’ha fatto andare via in malo modo per poi chiamare la polizia. E risolvere il caso, grazie al suo intuito da detective.