A8 Milano-Varese: chiusa per una notte l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 18+000.