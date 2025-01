Addio al Bar Pizzeria Stefanelli: Un pezzo di storia tainese chiude i battenti

Taino perde uno dei suoi luoghi storici. Questa mattina, con il Vice Sindaco Dario Baglioni, ha saluto nel suo locale il signor Stefanelli, che dopo quasi quarant’anni ha deciso di chiudere il Bar e Pizzeria che, dal 1986, è stato un punto di riferimento per intere generazioni di Tainesi.

Il Bar Pizzeria Stefanelli è stato il cuore pulsante di Taino, il posto dove ci si ritrovava dalla prima colazione fino a mezzanotte, quando le pizze fumanti accoglievano chi tornava da serate di festa o incontri. Il Signor Stefanelli, originario di Teora (AV), aveva lasciato la Campania per aprire prima un’attività in Svizzera, per poi stabilirsi a Taino e avviare la sua attività che ha fatto storia.

Negli ultimi anni, il figlio Fabio ha affiancato il padre nella gestione del locale. Ma a renderlo ancora più speciale erano i piccoli episodi quotidiani: dal pagamento con monetine di “idee alternative” alle improvvisate scorte di bottiglie in cantina, passando per il tocco personale in cucina, con la sua comicità e una generosità senza pari.

Il Bar Pizzeria Stefanelli è stato una vera e propria “seconda casa” per i Tainesi, che hanno trovato in quel locale non solo buon cibo, ma anche accoglienza, sorrisi e racconti che rimarranno nel cuore di tutti.