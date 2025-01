Al Lac di Lugano l’attesa per il concerto di Stefano Bollani e la United Soloists Orchestra

Una connessione esplosiva ed imperdibile, quella che il prossimo 6 febbraio andrà in scena presso il LAC di Lugano, centro culturale della città che da sempre fa da cassa di risonanza alla produzione artistica e focalizzato sulla produzione artistica e l’incontro tra le arti.

Il concerto unirà l’arte dell’istrionico pianista e compositore Stefano Bollani a quella della United Soloists Orchestra, réunion di giovani talenti ricchi di energia e voglia si suonare.

Un concerto che tra l’altro prevede la versione di ‘Rhapsody in Blue’ di George Gershwin in una versione rivista della folgorante invenzione ritmica e armonica originale, in un vero e proprio melting pot di rag e jazz, questo ed altri brani consentiranno di esaltare l’espressività musicale degli orchestrali in linguaggi che spazieranno dal puro sentimentale al parodistico, influenzate dal sarcasmo quasi spregiudicato tipico dei concerti di Bollani, sempre capace di stabilire un rapporto diretto con il pubblico con cui duetta non solo musicalmente, in semplice ed incredibilmente colloquiale, come la musica deve essere.

Una notte oltre le note quindi, quella che si avvicina, per un’artista che rifugge dalle etichette che da sepre detesta, preferendo la semplice interpretazione libera quasi celando la cifra artistica che gli si confà.

Foto sopra Raffaele Della Pace

Info sul sito ufficiale.