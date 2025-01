Alla Galleria Boragno la mostra “1914. Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale”

Da oggi, giovedì 9, a venerdì 17 gennaio la Galleria Boragno ospiterà la mostra “1914. Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale”, organizzata dal Coro Ai Preat con la collaborazione del Centro Culturale Synesis e patrocinata dalla Città di Busto Arsizio.

110 anni fa, in occasione del Natale, si verificò un fatto straordinario che i media dell’epoca perlopiù tacquero, e che ancora oggi è poco noto: gli eserciti che si fronteggiavano nella Prima Guerra Mondiale si fermarono e per alcune settimane diedero vita a una tregua non ufficiale. Dagli scritti dei soldati coinvolti si evidenzia come in quell’occasione ci si riconobbe fratelli, con desideri e attese uguali, con la stessa aspirazione alla pace.

La mostra vuole essere anche un auspicio alla pace in quest’epoca di guerre; pace che può nascere solo da cuori leali con la propria umanità. Venerdì 10 gennaio alle 21 si terrà l’incontro inaugurale con Antonio Besana, curatore della mostra, alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli.

L’esposizione resterà poi aperta fino al 17 gennaio, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, con le eccezioni di sabato 11 e lunedì 14 gennaio (dalle 19 alle 13 e dalle 15 alle 17) e di domenica 12 gennaio (dalle 15 alle 18.30). L’ingresso è libero; eventuali prenotazioni per gruppi numerosi possono essere inviate tramite il sito www.aipreat.it/1914.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.