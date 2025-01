Amici 67Jazz Club inaugura a Varesevive l’anno con il talento dell’Erios Jazz Collective

Domenica 12 gennaio, alle ore 18, la sala di Varesevive, in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese, ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica jazz. Il palco sarà tutto per l’Erios Jazz Collective, un quartetto di giovani e talentuosi musicisti nato dall’esperienza e dalla passione della rinomata Erios Jazz Orchestra diretta dal maestro Mario Biasio.

Il gruppo è composto da:

Marta Neve De Leo (voce),

Leonardo Concina (piano),

Alessandro Rosin (contrabbasso),

Luca Codecco (batteria).

Questi giovani artisti, accomunati dalla ricerca di un sound originale che mescola tradizione e innovazione, promettono di regalare al pubblico un viaggio musicale energico e coinvolgente, in cui tecnica e creatività si fondono per dare vita a un’atmosfera unica.

L’ingresso è fissato al costo di 10 euro, con prenotazione consigliata al numero 335 8208969