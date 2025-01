Anche insegnanti varesini all’incontro a Roma con Papa Francesco

Il 4 gennaio 2025, si è svolto un importante incontro dell’UCIIM (Unione cattolica italiana insegnanti medi) presso il Vaticano, che ha visto la partecipazione di tutte le sezioni nazionali. Questo evento ha rappresentato un momento di grande significato per tutti i docenti coinvolti, sottolineando l’importanza della collaborazione e della condivisione di idee per il miglioramento dell’istruzione in Italia.

Nel corso dell’incontro, il Pontefice ha anche fatto un richiamo importante contro il bullismo nelle scuole: “Se a scuola voi fate la guerra fra di voi, se a scuola voi fate i bulli con le ragazze e i ragazzi che hanno qualche problema, questo è prepararsi per la guerra non per la pace! Per favore, mai fare il bullying!”. “Mai fare il bullying! Lo diciamo tutti insieme? Dai! Mai fare il bullying! Coraggio e avanti. Lavorate su questo” ha chiesto il Santo Padre. Papa Francesco ha esortato a sentirsi “chiamati a elaborare e trasmettere una nuova cultura, fondata sull’incontro tra le generazioni, sull’inclusione, sul discernimento del vero, del buono e del bello; una cultura della responsabilità, personale e collettiva, per affrontare le sfide globali come le crisi ambientali, sociali ed economiche, e la grande sfida della pace. A scuola voi potete ‘immaginare la pace’, ossia porre le basi di un mondo più giusto e fraterno, con il contributo di tutte le discipline e con la creatività dei bambini e dei giovani”. “l’UCIIM non è solo un’associazione professionale, ma una vera e propria famiglia di docenti, unita da un comune intento di formazione e crescita. È fondamentale, infatti, avvicinare al nostro percorso un numero sempre maggiore di educatori, affinché insieme possiamo intraprendere “Grandi percorsi” per la formazione delle future generazioni. Un particolare riconoscimento mi sentirei di darlo riconoscimento al nostro direttivo regionale lombardo, il quale sta svolgendo un ruolo cruciale nel garantire che tutti i membri avessero* *l’opportunità di partecipare attivamente a tutti i percorsi, trovando la strategia di diversificarne ad ogni sezione provinciale gli argomenti da trattare, e tutti fanno parte di un grande lavoro Regionale.

Un plauso speciale va alla nostra presidente regionale, Giovanna Venturino, il cui impegno e leadership sono Veramente fondamentali per il raggiungimento ed il mantenimento di questi importanti obiettivi” (queste le parole del presidente Uciim Varese Filippo Tomasello). Inoltre racconta il vice presidente Uciim Varese, il prof. Salvatore Scoma anch’egli presente in udienza riservata, che ieri durante un pranzo conviviale con i rappresentanti delle sezioni lombarde, a Roma, è stato dato il benvenuto alla neo presidente della sezione UCIIM di Como, la professoressa Simona Barberio. In conclusione, l’incontro del 4 gennaio ha ribadito l’importanza della solidarietà e della collaborazione tra educatori, sottolineando che solo uniti possiamo affrontare le sfide del futuro e perseguire con determinazione il nostro percorso educativo. Siamo tutti chiamati a contribuire attivamente, perché l’educazione è un cammino condiviso che richiede l’impegno di tutti. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro ai rappresentanti Uciim nazionali, alla presidente Nazionale Rosalba Candela, al professor Calvino e il prof Pantaleo per aver permesso tutto dal punto organizzativo, e a tutte le persone che continuano a lavorare per un’istruzione di qualità in Italia!