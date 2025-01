Andrea Pellicini: “Volo Malpensa – Roma, ci abbiamo creduto e sarà un successo”

Dal 26 gennaio, la compagnia aerea italiana Aeroitalia ripristinerà la tratta Milano Malpensa-Roma Fiumicino, attesa da anni. Il collegamento, operativo tre volte al giorno, segna una svolta strategica per i due principali aeroporti italiani. Da Malpensa si decollerà alle 7.10, 11.50 e 18.40, con voli di un’ora e trenta minuti, mentre da Fiumicino gli orari previsti sono 9.30, 15.00 e 21.10.

L’Onorevole Andrea Pellicini ha accolto la notizia con entusiasmo, sottolineandone l’importanza per il rilancio del territorio varesino. “Questo ripristino ridà entusiasmo a chi lavora ogni giorno per rendere la provincia di Varese protagonista nel panorama nazionale”, ha dichiarato.

Pellicini ha ricordato le interrogazioni parlamentari presentate sin dall’aprile 2023 per capire le ragioni della mancanza di collegamenti tra i due principali scali italiani. “Una situazione davvero incomprensibile”, ha commentato, riferendosi alla concentrazione della flotta ITA su Linate, che ha penalizzato Malpensa. “Linate è efficiente, ma spesso irraggiungibile a causa del traffico sulle tangenziali milanesi”, ha aggiunto.

Il ripristino dei voli, reso possibile dall’Amministratore Delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri, rappresenta per Pellicini una “scelta strategica di grande valore imprenditoriale”. Malpensa, infatti, risulta facilmente accessibile non solo dalla provincia di Varese, ma anche dalla Svizzera, dal Piemonte e, grazie alla Pedemontana, dalla Brianza e dal comasco. Questo migliora le alternative per chi vuole raggiungere Roma senza doversi confrontare con il traffico verso Linate o la Stazione Centrale di Milano per l’alta velocità ferroviaria.

Pellicini conclude esprimendo soddisfazione: “Ciò che conta davvero è che si torni a investire sul nostro territorio. Per noi che ci abbiamo creduto, è una soddisfazione enorme”.