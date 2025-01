Arriva la capolista Brescia, la Openjobmetis si affida “all’effetto Masnago”

Se il campionato di pallacanestro assomigliasse alla Borsa, dopo a un tremendo crollo delle azioni segue spesso un “rimbalzo” più o meno forte, si potrebbe guardare al prossimo incontro di Varese con un po’ di speranza. L’occasione è alle porte: sabato 25 gennaio a Masnago (dalle 19) la Openjobmetis reduce dall’orrenda sconfitta di Pistoia, proverà a fare lo sgambetto niente meno che alla capolista Brescia anche se l’ostacolo si preannuncia molto complicato.

La serata sarà speciale a prescindere per la presenza in campo di Giancarlo Ferrero, storica bandiera biancorossa (8 anni nella Openjobmetis, molti da capitano) che per la prima volta giocherà da avversario al palazzetto. Il “Gianca” sarà salutato da pubblico e società in una breve cerimonia prima del match, poi però la Itelyum Arena tornerà a fare il proprio dovere: provare cioè a spingere Varese all’impresa.

La Germani di coach Peppe Poeta, tra l’altro, si è fatta infilzare settimana scorsa in casa da Tortona: un peccato mortale che ha fatto perdere alla Leonessa il primato solitario visto che a quota 24 ora ci sono anche Trapani, Trento e Virtus Bologna. Un passo falso che farà alzare il livello di attenzione e di fame in casa bresciana, e questo chiaramente non è un bene per i biancorossi: la squadra di Mandole sarà la stessa vista a Pistoia con Keifer Sykes ancora nel ruolo di spettatore privilegiato. Settimana ventura, a Milano, qualcosa potrebbe cambiare.

Brescia è un pizzico meno profonda degli anni scorsi ma ha una formazione comunque di altissimo livello nei primi 7-8 uomini. Lo spauracchio numero uno è senza dubbio Miro Bilan, il pivottone croato che per le sue caratteristiche (stazza, qualità in attacco, mani delicate nei passaggi, lavoro a rimbalzo) è da sempre l’uomo in grado di spezzare gli equilibri tra le due squadre. La OJM però ora può opporgli Alex Tyus, che gli rende comunque chili e centimetri ma che ha l’esperienza e le capacità per rendergli la vita più difficile. Poi però la Germani è anche tanto altro: da capitan Della Valle a Burnell, da Ivanovic a Rivers, sono molti i punti di forza – specie in attacco – a disposizione dei biancoazzurri che non a caso all’andata seppellirono Varese 118-94. (foto in alto: Hands e Bilan nel match di andata)

«Brescia è una fortissima e la classifica lo dimostra» spiega alla vigilia Herman Mandole che indica proprio nel “post basso” (la posizione tra l’area e la linea di fondo solitamente occupata dal pivot ndr) il pericolo principale quando la Germani ha la palla. E poi il tecnico argentino mette in guardi i suoi (speriamo anche se stesso…) sui problemi che affliggono la Openjobmetis nel terzo periodo di gioco: «Quando giochiamo male quei minuti poi subiamo troppo in contropiede e anche all’andata la Germani ci fece male in questa situazione di gioco. Dovremo fare attenzione ed evitare di concedere troppi rimbalzi d’attacco ai nostri avversari».

Poi ci sarebbero la gestione della palla, la scelta di chiamare timeout, l’attenzione nell’evitare passaggi affrettati, la necessità di non interrompere la circolazione della sfera, l’obbligo di non arrivare al 23° secondo senza aver creato un tiro accettabile. Il campionario che si è visto troppe volte nel terzo periodo, compreso ovviamente quello di Pistoia, sul quale ci si augura che Mandole e i suoi assistenti abbiano lavorato in questi giorni. Perché sbagliare è brutto ma non imparare dai propri errori è imperdonabile. Vedremo se ci sarà questa maggiore attenzione unita “all’effetto Masnago” che ha già portato frutto con Milano e Virtus. Un rimbalzo in stile borsistico sarebbe davvero il modo più bello per sdebitarsi con i tifosi dopo i secondi 20′, indigeribili, di Pistoia.

