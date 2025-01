ATS Insubria: “Tumori causa del 28% dei decessi, 4.300 morti nel 2023, insistere sulla prevenzione”

Da rilevazione effettuata nel 2024, sul territorio di ATS Insubria, nel corso del 2023, si sono verificati circa 4.300 decessi a causa di tumori, circa il 28% della mortalità sul nostro territorio. Sempre nello stesso anno si sono registrati circa 15.000 ricoveri per patologie neoplastiche – 10% sul totale dei ricoveri. Inoltre, si calcola che siano poco più di 47.000 i pazienti con patologia oncologica presenti sul nostro territorio che corrispondono a circa il 3% della popolazione di ATS Insubria (che comprende, lo ricordiamo, la provincia di Varese e parte di quella di Como).

«La prevenzione è la nostra mission per sensibilizzare la popolazione contro il cancro. Attraverso screening programmati e vaccinazioni, possiamo rispettivamente, diagnosticare precocemente l’insorgenza di neoplasie e ridurre significativamente il rischio di sviluppare tumori, consentendo così ai cittadini di esercitare il loro diritto alla salute e anche il dovere di aderire ai programmi vaccinali e di screening», commentano dalla direzione di ATS Insubria.

Ad esempio, la vaccinazione anti HPV per prevenire il tumore della cervice uterina e altri tipologie di tumori (vedi quelli del cavo orale); o antiepatite B. L’adesione a tali campagne permette di ridurre il numero di persone che si ammalano di cancro.

Inoltre, partecipare ai percorsi di screening mammografico, colon retto, cervice uterina, epatite HCV e prostata, consente di individuare precocemente l’insorgenza delle malattie.

«È fondamentale, quindi, comunicare con i cittadini in modo sempre più capillare per renderli consapevoli delle opportunità offerte dai programmi di prevenzione attivi: lo faremo con le nostre esperte di screening che saranno presenti nelle hall d’ingresso degli Ospedali di Circolo a Varese e Sant’Anna a Como; nel capoluogo comasco saranno anche in via Napoleona e inoltre andranno in Casa di Comunità di Saronno. Prosegue pertanto anche la promozione di sani stili di vita per favorire movimento, alimentazione adeguata, consumo contenuto di alcolici e con particolare attenzione alla disassuefazione da fumo», conclude la direzione di Ats.

ATS Insubria collabora attivamente con le ASST Lariana, Sette Laghi e Valle Olona che martedì 4 febbraio e nei giorni a seguire propongono: counseling breve antifumo, ambulatorio vaccinale dedicato ai pazienti con diagnosi di tumore, screening HCV per tutti i nati dal 1969 al 1989. I calendari dettagliati delle iniziative sono pubblicati sui siti di ATS e delle ASST.