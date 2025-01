Bambini e ragazzi: tutti i laboratori in partenza a Varese Corsi

Il catalogo di Varese Corsi 2025 si presenta ricco di opportunità con più di 400 corsi in partenza da febbraio. Infatti, riparte la stagione primaverile con laboratori dedicati a tutti, dai più grandi ai più piccoli.

E proprio per bambini e ragazzi sono in programma più di venti corsi tra cucina, sport, fumettistica e animali.

Le iscrizioni sono già aperte, qui tutte le informazioni.

Laboratorio di musica rap. Un corso di dieci lezioni per imparare a scrivere, registrare e interpretare canzoni rap in rima. Per iscriversi cliccare qui

Disegno manga base. Un corso dedicato ai giovani appassionati di manga per imparare a creare personaggi originali e a sviluppare nuove storie. Per iscriversi cliccare qui

Fumetti: introduzione al disegno. Tre lezioni per esplorare le origini dei supereroi, i materiali da disegno, le espressioni del volto e la dinamica del corpo. Per iscriversi cliccare qui

Hip-Hop, waacking, afro, commercial. Un viaggio nella danza urbana per sperimentare diversi stili, dall’hip-hop all’afro. Per iscriversi cliccare qui

Workshop di tornio elettrico (per grandi e piccoli). Cinque lezioni per imparare a modellare l’argilla al tornio elettrico. Per iscriversi cliccare qui

Ceramikids: mani in pasta. Un laboratorio creativo di ceramica per bambini, per realizzare opere uniche con l’argilla. La partecipazione è estesa anche ai genitori. Per iscriversi cliccare qui

Chitarra. Un percorso musicale per giovani chitarristi. Il corso propone un approccio ludico e creativo all’apprendimento della chitarra. Per iscriversi cliccare qui

In cucina con mamma e papà. Sei lezioni per cucinare e gustare nuovi piatti, condividendo con i propri genitori un momento di complicità. Per iscriversi cliccare qui

Pizzakids – pizzaioli per un giorno. Un corso per bambini per imparare a impastare e decorare la pizza e farla gustare ai propri genitori. Per iscriversi cliccare qui

Piccoli cinofili. Quattro lezioni per svolgere attività pratiche e teoriche con cani e conigli attraverso giochi ludici. Per iscriversi cliccare qui

Inglese: oltre la scuola. Il corso, pensato per bambini, combina gioco, lettura e conversazione per un apprendimento divertente e coinvolgente. Per iscriversi cliccare qui

Inglese. Un’avventura per i più piccoli. Attraverso giochi e attività creative, si potrà imparare l’inglese in modo divertente e coinvolgente. Per iscriversi cliccare qui

Spagnolo. Un viaggio nel mondo della lingua spagnola. Canzoni, giochi e attività pratiche per far scoprire ai bambini la gioia di imparare questa nuova lingua. Per iscriversi cliccare qui

Aikido: l’arte marziale per tutti. Dieci lezioni per imparare arte marziale che promuove l’armonia e la non violenza. Per iscriversi cliccare qui

Avviamento al canottaggio. Il corso offre una preparazione teorica e pratica sviluppando abilità fisiche, tecniche e di squadra. Per iscriversi cliccare qui

Avviamento al curling. Il corso inizia con un briefing introduttivo sul curling. I partecipanti apprenderanno le tecniche di base e al termine saranno pronti a disputare una vera partita sul ghiaccio. Per iscriversi cliccare qui

Difesa personale israeliana. Il Krav Maga è un sistema di difesa personale focalizzato sull’efficacia immediata in situazioni di reale pericolo. Per iscriversi cliccare qui

Tennis da tavolo. Il corso, aperto a tutti, rappresenta un’opportunità per avvicinarsi allo sport in modo divertente e coinvolgente, sviluppando abilità motorie e spirito di squadra. Per iscriversi cliccare qui

Pattinaggio artistico a rotelle. Si potranno imparare le basi della tecnica, affinando equilibrio e coordinazione, e creando coreografie originali. Per iscriversi cliccare qui

Pilates Young. Un programma completo di allenamento fisico pensato appositamente per ragazzi, per migliorare forza, flessibilità e coordinazione attraverso esercizi mirati e personalizzati. Per iscriversi cliccare qui

Teatro. Un percorso progettato per stimolare l’espressività dei bambini e favorire la comunicazione e la collaborazione. Per iscriversi cliccare qui

Laboratorio di pedagogia teatrale per bambini e ragazzi. Due laboratori per sperimentare la propria voce, fantasia e sviluppare nuovi talenti. Per iscriversi cliccare qui